Preparan la serie ‘Muerte en Llanes’ sobre el asesinato del político Javier Ardines

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Redacción Internacional, 15 jul (EFE).- La distribuidora de contenidos SkyShowtime prepara la serie original española ‘Muerte en Llanes’, sobre el asesinato del concejal de Izquierda Unida Javier Ardines ocurrido en 2018, informó este miércoles The Hollywood Reporter (THR).

La miniserie, protagonizada por Javier Gutiérrez, María Vázquez e Isak Férriz, constará de seis episodios basados en el podcast ‘Las dos muertes de Javier Ardines’, que ha sido adaptado para la pantalla por Jesús Mesas Silva.

Además de Javier Gutiérrez («Rondallas»), ganador de dos premios Goya, María Vázquez («Matria») e Isak Férriz («Ciudad de las Sombras»), forman parte del reparto Urko Olazábal («Soy Nevenka»), Ana Wagener («La última noche en Tremor Beach»), Natalia Verbeke («Todos mienten»), Jorge Bosch («La abogadas»), Irene Anula («Raising Voices») y Miren Gaztañaga («Maspalomas»).

En agosto de 2018, Javier Ardines fue hallado muerto a 100 metros de su domicilio en un caso que acaparó numerosos titulares en España.

La serie muestra a la Guardia Civil iniciando una investigación «marcada por rivalidades políticas, exámenes amañados y conflictos personales», según una sinopsis de SkyShowtime a la que ha tenido acceso THR.

Adaptada del citado podcast, la serie fue creada y escrita por Jesús Mesas Silva y está dirigida por Gerardo Olivares («4 Latas»). Alejandro Flórez y Manu Sánchez son los productores ejecutivos.

«‘Muerte en Llanes’ es un thriller apasionante y atmosférico inspirado en un caso verdaderamente impactante», dijo a THR el director de contenidos de SkyShowtime, Kai Finke.

Flórez, productor ejecutivo y CEO de 100 Balas se refirió al podcast que dio origen a la serie y señaló que «capturó a la perfección la meticulosa investigación que mantuvo a todo el país en vilo. Con el apoyo y la colaboración de la Guardia Civil, un equipo creativo y técnico excepcional, y SkyShowtime, estamos entusiasmados de dar vida a este ambicioso drama», precisó.

SkyShowtime es la plataforma de streaming europea de Paramount y Comcast que está disponible en más de 20 mercados, recuerda la publicación y ‘Muerte en Llanes’ es la última incorporación a la programación original española de esta plataforma. EFE

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