Presa: «Si Alemão lo hace como esperamos creo que podrá jugar con Brasil»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Madrid, 2 sep (EFE).- Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, declaró que Alexandre Zurawski, ‘Alemão’, tiene «unas características de delantero centro únicas» y aseguró que si su rendimiento es como espera «podrá jugar con Brasil» convocado por el seleccionador Carlo Ancelotti.

La incorporación de Alemão, que también tiene nacionalidad polaca, era una prioridad para la dirección deportiva del Rayo Vallecano para reemplazar las bajas de Sergi Guardiola y Raúl de Tomás, que se habían marchado este verano dejando a Randy Nteka y Sergio Camello como las dos principales referencias ofensivas para una temporada con Liga española, Copa del Rey y Liga Conferencia.

Alemão, de 27 años, llega al Rayo procedente del Pachuca mexicano, con el que llevaba disputados seis partidos, aunque conoce bien el campeonato español tras su paso por el Real Oviedo, con el que celebró un ascenso a Primera el pasado curso y con el que disputó 83 partidos, marcó 22 goles y dio cinco asistencias en sus dos temporadas de azulón entre 2023 y 2025.

«Tiene unas características de delantero centro únicas, algo que es difícil de encontrar. Creo que su juego se ajusta perfectamente a lo que buscamos en esa demarcación. Es fuerte en centros al área, tiene buen remate en ambas piernas, tiene anticipación y buen remate de cabeza», dijo Martín Presa a los medios de comunicación al salir de madrugada de la Ciudad Deportiva.

«Creo que es muy buen fichaje y, en mi opinión, si lo hace como esperamos creo que podrá defender la camiseta brasileña con Ancelotti. Es un gran delantero con unas cualidades impresionantes. Es el rematador de toda la vida. Desde 2013 que estuvo Joaquín Larrivey no hemos tenido ese perfil», finalizó. EFE

drl/og

