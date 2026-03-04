Presentadas 44 ideas ambientales impulsadas por jóvenes latinoamericanos

Redacción Medioambiente, 4 mar (EFE).- La Secretaría General Iberoamericana (Segib), junto al Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) presentaron este miércoles en Madrid las 44 mejores iniciativas medioambientales impulsadas por jóvenes de los 22 países de Iberoamérica.

En un acto celebrado en la sede española de la Secretaría, el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand, felicitó a los jóvenes por su «rigor, innovación y visión de futuro» de unos trabajos que fortalecen la cohesión social y promueven un desarrollo con visión de largo plazo.

La iniciativa pretende conseguir que los fondos destinados a temas medioambientales lleguen a los jóvenes y la construcción de una red iberoamericana de juventudes activas en medioambiente.

Las 44 ideas seleccionadas (dos por país) están recogidas en una plataforma web interactiva a la que se accede desde la plataforma de la Segib, según un comunicado.

Esta selección forma parte del programa “Juventudes Innovadoras por el Medioambiente en Iberoamérica”, una iniciativa que «reconoce y visibiliza el papel de las personas jóvenes como agentes de cambio frente a los retos climáticos y ambientales de la región».

Un comité técnico formado por miembros de la Segib y del OIJ seleccionó las 44 experiencias «más impactantes, creativas, replicables y sostenibles» de un total de 170 iniciativas juveniles medioambientales relacionadas con cuatro grades ejes recogidos en la Carta Medioambiental Iberoamerciana: cambio climático, biodiversidad, gestión de recursos hídricos y manejo de residuos.

Según explicó la Segib, las propuestas ejemplifican cómo las juventudes iberoamericanas están diseñando soluciones para comunidades locales y proponiendo modelos de acción que pueden inspirar políticas públicas y cooperación regional.

La nueva web permite explorar estas iniciativas por país, temática y enfoque de impacto, así como acceder al PDF descargable que recoge en formato consolidado cada propuesta, sus objetivos y resultados.

Esta publicación busca posicionarse como una herramienta clave para entidades públicas, sociedad civil, academia y organismos internacionales interesados en apoyar y escalar soluciones ambientales lideradas por juventudes, según la nota.

«Nuestra responsabilidad institucional es trabajar para poder acompañar a ese compromiso desde instituciones como la Secretaría General Iberoamericana con acciones concretas», subrayó Allamand.

Por su parte, el secretario general del OIJ, Alexandre Pupo, apuntó que «hay mucho potencial en los jóvenes. Y tenemos el deber de ayudarles y potenciarles para que puedan influir».

Pupo ha subrayado la importancia de conseguir que el 5 % de los fondos destinados a asuntos medioambientales lleguen a los jóvenes y constituir una red iberoamericana de juventudes activas en medioambiente.

La publicación, financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, pretende reafirma el compromiso de Segib y el OIJ con una cooperación iberoamericana que «pone a las juventudes en el centro de la acción medioambiental y de la justicia socioambiental, en consonancia con la Carta Medioambiental Iberoamericana», aseguran. EFE

