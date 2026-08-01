Presentadora de televisión de EEUU vuelve a pedir ayuda por el secuestro de su madre

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Washington, 1 ago (EFE).- La conocida presentadora de televisión estadounidense, Savannah Guthrie, hizo un nuevo llamamiento este sábado para obtener información sobre el paradero de su madre desaparecida hace seis meses de su casa en Tucson, Arizona, y un día después de que investigadores publicaran dos supuestas notas de rescate.

Guthrie escribió en sus redes sociales: «Hace seis meses, alguien la sacó de su cama en plena noche. Desde entonces, hemos vivido cada momento, cada respiración y cada latido con angustia y desesperación».

Nancy Guthrie, de 84 años, desapareció el pasado 1 de febrero de su casa y, desde entonces, y pese a lo mediático del caso y a las investigaciones, en las que se ha implicado el FBI, no ha habido avances ni se ha logrado encontrarla.

Savannah Guthrie, presentadora del programa matutino ‘Today’ en la cadena de televisión NBC, escribió en nombre de su familia que «cada día nos levantamos e intentamos ser fuertes y seguir adelante, porque eso es lo que nuestra alegre y resiliente madre nos enseñó a hacer. Pero no se equivoquen: nuestros corazones están destrozados».

Las informaciones sobre la investigación del caso se han seguido en Estados Unidos con gran interés y han ido trascendiendo algunos de sus aspectos, como algunas notas de los supuestos secuestradores.

Si en una de ellas aseguraban que Nancy estaba en su poder y se encontraba bien, en otra se afirmaba que «había fallecido poco después de ser secuestrada. Creemos que fue por un problema cardíaco. Ahora descansa en la naturaleza».

La familia pidió ayuda a través del comunicado «estamos desesperados. Necesitamos que alguien se presente. Alguien sabe algo. Alguien sospecha algo. Alguien reconoce la letra de las notas de rescate». EFE

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