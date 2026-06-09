Presentan diseños de la reforma de Penn Station de Nueva York con el sello de Trump

2 minutos

Nueva York, 9 jun (EFE).- El Departamento de Transporte de Estados Unidos presentó los primeros diseños de la «histórica» remodelación de Penn Station de Nueva York, un proyecto que prevé iniciar antes de finales de 2027 y con el que el Gobierno de Donald Trump busca convertir la terminal en un gran intercambiador.

«La edad de oro del transporte está a punto de comenzar gracias al presidente Trump. Él tuvo la visión de transformar esta estación sucia y en ruinas, situada en el centro de su ciudad natal, en un centro de transporte de vanguardia del que podrán disfrutar millones de personas durante generaciones», declaró el secretario de Transportes, Sean Duffy, según un comunicado.

Según Duffy, la presentación de los diseños «ofrece al público» la prueba de que la Administración «está comprometida con lograr resultados para los estadounidenses».

Las imágenes de la renovación integral de la estación muestran una terminal amplia, con un gran vestíbulo a un solo nivel, en la que se sustituyen los pasillos subterráneos por espacio con luz natural, y donde priman los materiales de colores claros, la madera y algún toque dorado, en línea con el estilo federal que ha querido imprimir Trump a la obra pública de uso civil y monumental.

El subsecretario de Transporte, Steve Bradbury, afirmó que entre las novedades del proyecto para crear una «estación innovadora y de primer nivel» figura una gran entrada en la Octava Avenida hacia un nuevo vestíbulo.

El plan, desarrollado por la alianza Penn Transformation Partners (que incluye a Skanska, HNTB New York Engineering, Vornado, Severud Associates y Langan), ha sido aprobada por la empresa nacional de ferrocarriles Amtrak, con la implicación directa de Trump.

Se estima que el coste de la reforma de esta estación por la que pasan más de 600.000 viajeros diarios podría ascender a los 8.000 millones de dólares.

El proyecto ha provocado tensiones entre el Gobierno de Trump y las autoridades demócratas, especialmente después de que el mandatario propusiera bautizar con su nombre la estación, que en algunos de las recreaciones incluiría una placa con el nombre de Donald Trump junto con el sello presidencial.

Según medios locales, Trump habría condicionado esta propuesta al desbloqueo de fondos federales para proyectos ferroviarios, el Gateway en el caso de Nueva York, que prevé un nuevo túnel y la modernización de la infraestructura existente bajo el río Hudson para mejorar la conexión entre Nueva York y Nueva Jersey. EFE

ecs/jmr/eav

(foto)