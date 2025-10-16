Presentan moción de censura contra presidente interino de Perú tras muerte de manifestante

Lima, 16 oct (EFE).- Una moción de censura contra el presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, fue presentada este jueves en el Congreso peruano tras la muerte de un manifestante en la multitudinaria manifestación celebrada en Lima contra el Ejecutivo y el Legislativo.

La moción fue presentada por el congresista de izquierdas Pasión Dávila después de que Jerí llegara a la sede del Parlamento peruano acompañado de su primer ministro, Ernesto Álvarez, para anticipar que no se plantea dimitir.

La censura contra Jerí requiere únicamente 66 votos de los 130 congresista que componen el hemiciclo peruano, a diferencia de los al menos 87 votos, equivalentes a dos tercios de la cámara, que hacía falta para destituir a su predecesora, Dina Boluarte, quien fue sacada del poder de manera casi unánime, con 123 votos.

Esto se debe a que Jerí ascendió al sillón presidencial en su calidad de presidente de la mesa directiva del Congreso, la misma que puede ser censurada con la mitad más uno de los votos de la cámara.

Sin embargo, hasta el momento la moción no parece contar con los votos necesarios para tener éxito, pues Jerí mantiene todavía el apoyo del conjunto de fuerzas de derecha que hasta la pasada semana sostenían en el sillón presidencial a Boluarte.

Perú vivió en la noche del miércoles una de las manifestaciones más grandes de los últimos años, con movilizaciones en varias ciudades.

La marcha más grande se dio en el centro de Lima, donde la protesta se saldó con un manifestante fallecido por arma de fuego, más de 100 heridos, entre ellos unos 80 policías, y alrededor de una decenas de detenidos.

La muerte de Eduardo Ruiz ha causado conmoción al haber recibido un disparo que, de acuerdo a testigos, provino de un «terna», un policía encubierto de civil y sin ninguna identificación que aparentemente estaba infiltrado entre los protestantes, algo que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ha negado.

La protesta seguía con las reivindicaciones de otras movilizaciones realizadas en semanas anteriores a iniciativa de la llamada ‘Generación Z’ que se manifiestan en contra de la corrupción y de la creciente inseguridad ciudadana, impulsada por el auge del crimen organizado. EFE

