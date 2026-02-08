Presión a Mandelson para que devuelva la compensación por su cese como embajador en EE.UU.

Londres, 8 feb (EFE).- Políticos de todos los partidos pidieron este domingo a Peter Mandelson que devuelva la compensación recibida por su cese anticipado en septiembre como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, tras revelarse el alcance de su relación con el fallecido magnate estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein.

El ministro laborista de Trabajo, Pat McFadden, reconoció que «aceptar una compensación en estas circunstancias no va a ser bien visto por los ciudadanos».

«Debería devolverla o donarla a una organización benéfica, quizá una que trabaje contra la violencia hacia las mujeres y las niñas», declaró a Sky News.

Por su parte, la portavoz de Exteriores del Partido Conservador, en la oposición, Priti Patel, pidió al Gobierno que se asegure de «recuperar íntegramente la ‘indemnización de despedida» concedida al antiguo ministro laborista.

«El pago de una compensación de cinco cifras con cargo al contribuyente a favor de Mandelson supone una repugnante traición a las víctimas de Epstein», manifestó.

El independentista Partido Nacional Escocés (SNP), gobernante en Escocia, pidió a su vez la dimisión del jefe del Ejecutivo, Keir Starmer, por decidir nombrarle en febrero embajador ante EE.UU., cuando ya se conocía la existencia de su relación con el traficante de menores, muerto en prisión en 2019.

Sin embargo, McFadden rechazó que el primer ministro tenga que dejar el cargo y apuntó que, aunque cometió un error, «actuó de buena fe».

«Creo que no es bueno para el país cambiar de primer ministro cada 18 meses o dos años, ya que eso conduce al caos y a la incertidumbre, tanto económica como política, y daña la reputación en todo el mundo», opinó.

La Policía británica concluyó el sábado el registro de dos viviendas vinculadas a Mandelson, como parte de una investigación sobre la filtración de información confidencial del Gobierno británico a Epstein cuando era ministro de Empresa en el Ejecutivo laborista de Gordon Brown.

Según documentos difundidos por la Administración estadounidense, Mandelson, que también fue comisario europeo de Comercio entre 2004 y 2008, informó en 2009 al magnate de que el Reino Unido planeaba vender activos públicos en respuesta a la crisis crediticia de 2008 y le avisó en 2010 de que la Unión Europea había cerrado un paquete de ayuda a Grecia para evitar que su crisis de deuda se extendiera al conjunto de la zona euro.

Mandelson, que niega que cometiera ningún delito, renunció el pasado martes a su escaño en la Cámara de los Lores (alta, no electa) y a su afiliación al Partido Laborista. EFE

