Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Alain Berset será presidente de Suiza en 2018 06 de diciembre de 2017 - 11:54 El Parlamento suizo ha elegido al actual ministro del Interior, Alain Berset, presidente de la Confederación durante el año 2018. En Suiza, la presidencia es rotativa y anual. Cada año la asume uno los siete ministros que integran el gobierno colegiado. Alain Berset asume por primera vez la presidencia de Suiza desde que fue nombrado ministro hace cinco años. Miembro del Partido Socialista, Berset fue elegido con 190 votos en el Parlamento y relevará a Doris Leuthard en la presidencia el 1 de enero de 2018. El nuevo vicepresidente será Ueli Maurer, miembro de la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora). El presidente en Suiza es elegido conforme a su antigüedad en el Gobierno, lo cual significa que cada miembro del gobierno colegiado asume la presidencia rotativa una vez cada siete años. + El Consejo Federal, un gobierno sin jefatura + El presidente de Suiza es un 'primus inter pares' + Las reglas de oro del Gobierno suizo Berset compaginará la presidencia con sus funciones al frente del Ministerio del Interior. Su mayor reto es buscar soluciones para sanear el sistema de pensiones de vejez, después de que los suizos rechazaran en septiembre la reforma propuesta.