“Comparto las posiciones liberales de Bolsonaro" Peter Siegenthaler 30 de octubre de 2018 - 16:14 Jair Bolsonaro presidirá el mayor país de América Latina. El político de extrema derecha obtuvo el 55% de los votos. En Suiza, el 62% de los electores brasileños sufragaron a su favor. Algunos empresarios suizos acogen con beneplácito sus planes de reforma económica. Uno de ellos es un abogado afincado en Río de Janeiro. Michaël C. Duc vive desde hace siete años en Brasil. El abogado suizo es consultor de compañías brasileñas y suizas en temas jurídicos relacionadas con ambos países, sea la apertura de empresas, herencias, operaciones bancarias, problemas de seguridad social o visados. swissinfo.ch: ¿Estás feliz con la elección de Jair Bolsonaro? Michaël C. Duc: Tuvimos la elección entre dos candidatos extremos, que para mí no eran los candidatos ideales. Se trataba de mantener la situación o dar marcha atrás. swissinfo.ch: ¿Entonces, Bolsonaro era el mal menor? M.C.D.: Por razones personales y profesionales, creo que el país necesita una apertura de mercado y reformas tributarias y laborales. Mi esperanza es que el país tome esa dirección con la elección de Bolsonaro. swissinfo.ch: Usted es miembro del Consejo de Suizos en el Extranjero y tiene bastante contacto con otros suizos residentes en Brasil. ¿Piensan de la misma manera? M.C.D.: No puedo hablar por todos, pero hay un grupo de ellos en São Paulo, donde la gran mayoría son empresarios, que comparten mi opinión. swissinfo.ch: Muchos medios occidentales interpretan la elección de Bolsonaro como reflejo de una insatisfacción muy extendida entre la población, sobre todo por los escándalos de corrupción y por la recesión. ¿Los medios brasileños ven la situación de la misma manera? M.C.D.: Muchos electores no apoyaban ni al derechista Bolsonaro ni al izquierdista Fernando Haddad, sino que estaban contra uno u otro. Por eso optaron por el mal menor. Las personas están hartas de la corrupción, de la crisis económica. Yo trabajo en Brasil desde hace casi siete años y la situación económica se ha hecho cada vez más difícil. Hay cierres de empresas todos los días. Muchas firmas internacionales ya no vienen a Brasil y muchas se mudan por la enorme inseguridad. swissinfo.ch: Gran parte del ‘establishment’ está implicado en los escándalos de corrupción ¿La corrupción es perceptible en la vida cotidiana? M.C.D.: Muy claramente. El problema es muy profundo en la sociedad brasileña. Siempre funciona de esta manera: 'Te ayudo si me ayudas'. Aquí, cada día se encuentra usted en situaciones que le impiden avanzar. El empleado público le hace ver que habría una manera más simple de resolver el problema. La gente lo llama “arreglo”. Hace poco vino un técnico a la casa para hacer una compostura. Pero nada funcionaba y todo se volvió más burocrático. Finalmente dijo: ‘Puedo venir a las seis de la tarde y resolver el problema’. Cuando volvió vestía el uniforme de la empresa y cargaba el equipo de trabajo, pero hizo la reparación por su cuenta. Esta mentalidad, de la que la gran mayoría ya se ha aprovechado alguna vez, se fortaleció con la crisis económica. Y en Brasil, las personas rápidamente optan por rutas ‘alternativas’. swissinfo.ch: Tras el inicio del nuevo milenio, Brasil vivió un largo período de prosperidad. Ahora el país está en recesión. ¿Cuáles son las razones? M.C.D.: Ese alegado crecimiento nunca fue sano, en mi opinión. Cuando vine a Brasil por primera vez, en 2009, descubrí que era posible pagar a plazos en cuotas muy pequeñas. Conocí a personas que tenían apartamentos y vehículos caros, pero que ganaban mucho menos que la suma de todas esas cuotas. Muchos brasileños están endeudados y una gran parte no podrá pagar esas cuentas en toda su vida. La situación no puede continuar de esa manera. Una gran parte de la clase media, cuya emergencia se produjo a la vuelta del siglo, desapareció nuevamente. swissinfo.ch: ¿Bolsonaro es el presidente ideal para ayudar al país a superar sus dificultades? M.C.D.: Yo tampoco lo sé. Comparto las visiones económicas liberales de Bolsonaro, es decir, la apertura del mercado o la simplificación del sistema tributario. Además, espero que se rodeará de ministros competentes. swissinfo.ch: Este político de extrema derecha llamó la atención por su retórica muchas veces discriminatoria y autoritaria. En sus discursos llegó a elogiar la dictadura o decir que pretendía permitir la tortura en los interrogatorios policiales. ¿Siendo abogado, no le preocupan a usted esas afirmaciones? M.C.D: Por supuesto. Su inclinación por los militares y la religión, sus declaraciones excesivas plantean la cuestión de cuánta influencia realmente podrá tener. Pero muchos brasileños creen en la democracia y en que esta podrá impedirle imponer sus posturas políticas extremas ya que no tendrá el poder de hacerlo, puesto que no será más que una persona en el sistema político del país.