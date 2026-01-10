Presidenta Castro le pide a Trump «un diálogo directo sobre proceso electoral en Honduras»

Tegucigalpa, 10 ene (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le pidió este sábado a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sostener «un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral» del pasado 30 de noviembre en el país centroamericano, a 17 días de concluir su mandato de cuatro años y tras acusar al estadounidense de interferir en los comicios.

«Señor Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump: Le invito respetuosamente a que sostengamos un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras», indicó Castro en un extenso mensaje en la red social X.

En particular, anotó, «sobre sus pronunciamientos públicos en la red social X a favor del ciudadano Nasry Asfura, los cuales influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron a nuestra candidata». EFE

