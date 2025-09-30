Presidenta de Georgia y activistas alertan de la guerra híbrida de Rusia contra Europa

Cracovia (Polonia), 30 sep (EFE).- Salomé Zurabishvili, presidenta de Georgia, Svetlana Tijanóvskaya, líder de la oposición democrática bielorrusa en el exilio, Oleksandra Matviichuk, premio Nobel de la Paz en 2022 y activista humanitaria ucraniana, y Rafal Trzaskowski, alcalde de Varsovia, alertaron este martes ante la «guerra híbrida» de Rusia que amenaza a Europa.

En su intervención en el Foro de Seguridad de Varsovia, Zurabishvili apuntó en un panel junto a Tijanóvskaya, Matviichuk y Trzaskowski que el nuevo contexto de guerra híbrida «será probablemente la forma de guerra del futuro y la que nos tocará vivir».

La jefa de Estado georgiana, que reconoció que su país como una nación pequeña encuentra difícil hacer oír sus problemas en el resto del mundo, afirmó que su país es víctima de quienes, «como Rusia, usan los instrumentos que existen en las sociedades democráticas de forma perversa, precisamente para atacar a las democracias».

Según Zurabishvili, ese ataque incluye noticias falsas y campañas ideológicas en las redes sociales que buscan crear inseguridad y caos.

Por su parte, Tijanóvskaya, quien subrayó que los vecinos occidentales de Rusia enfrentan «un enemigo común, pero en diferentes contextos», recordó que bajo el régimen de Aleksandr Lukashenko se producen «diez, quince detenciones políticas diarias».

Además, Tijanóvskaya instó a Occidente a actuar contra el actual Gobierno de Minsk como medida para frenar la guerra de agresión rusa en Ucrania pues, según ella, en Bielorrusia «hay 300 empresas produciendo armas para la guerra de Vladímir Putin».

Matviichuk rememoró cómo, al comenzar la invasión rusa de Ucrania en 2022, «la gente común permaneció en su ciudad, dando una lección de dignidad».

La Nobel de la Paz ucraniana denunció también la «deportación ilegal de 20.000 niños ucranianos» a manos de Rusia y afirmó que 1,6 millones de niños en su país están «bajo control ruso» y corren el peligro de convertirse en «una generación de niños soldados» creada «para que Putin pueda seguir con sus guerras».

«Rusia es un imperio y, como tal, tiene un centro, pero no fronteras», abundó Matviichuk.

En este sentido, Trzaskowski enfatizó que hace 20 años intentó «convencer a los amigos occidentales de que Putin es un matón, no alguien con quien hacer negocios».

Asimismo, el alcalde de Varsovia planteó: «no quiero que me vuelvan a dar la razón con retraso otra vez, como hicieron entonces, cuando ahora alerto de los peligros del populismo en Europa». EFE

