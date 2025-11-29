Presidenta de Honduras garantiza «respeto absoluto a la voluntad popular» en los comicios

2 minutos

Tegucigalpa, 28 nov (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó este viernes que las elecciones generales del 30 de noviembre, en las que los hondureños elegirán a su sucesor, se celebrarán con «tranquilidad, transparencia y respeto absoluto a la voluntad popular».

«Como presidenta de la República, mi responsabilidad es garantizar tranquilidad, transparencia y respeto absoluto a la voluntad popular, para que continúe la refundación y el desarrollo de nuestra nación», subrayó Castro en la red social X.

La mandataria destacó que Honduras registra «los mejores indicadores macroeconómicos», reconocidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales.

Agregó que el país registra «el mayor crecimiento y la mayor inversión pública social, en infraestructura y en seguridad de toda su historia», y aseguró que su gobierno ha logrado reducir la pobreza y la tasa de homicidios «como no se veía en décadas».

Castro resaltó la resiliencia del pueblo hondureño tras años de resistencia y señaló que «Honduras dejó claro que nuestra soberanía no se vende ni se negocia».

«Lo demostramos durante los 12 años y 7 meses de resistencia contra el golpismo, cuando jamás nos rendimos. Y en el 2021, el pueblo habló con fuerza en las urnas para recuperar una democracia fuerte, pacífica y soberana», enfatizó.

La mandataria afirmó que en los comicios del domingo «será nuevamente el pueblo hondureño quien decida en libertad y en paz».

Más de seis millones de hondureños están habilitados para ejercer el sufragio en las elecciones generales, en las que se elegirá a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados del Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano.

De los cinco partidos en contienda, tres concentran la mayor parte del electorado: el gobernante Libertad y Refundación (Libre, de izquierda), y los conservadores y tradicionales Partido Liberal y Partido Nacional.

Observadores nacionales e internacionales han insistido en la importancia de garantizar comicios transparentes y el respeto a la voluntad ciudadana. EFE

ac/gr/sbb