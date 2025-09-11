The Swiss voice in the world since 1935

Presidenta de Honduras suspende temporalmente sus actividades por virus de influenza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tegucigalpa, 11 sep (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, informó este jueves que suspendió «temporalmente» sus actividades debido a un fuerte virus de influenza.

«Un fuerte virus de influenza me obliga a guardar reposo, confiando en estar plenamente restablecida para la gran celebración de nuestra Independencia Patria» el próximo lunes, indicó Castro en la red social X.

La mandataria tenía previsto participar en el resto de la semana en la inauguración de varias obras, en el norte, centro y este del país, «las cuales serán reprogramadas para nuevas fechas», añade su mensaje.

Castro asumió el poder el 27 de enero de 2022 para un período de cuatro años que concluirá en enero de 2026. EFE

gr/rao/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR