Presidenta de la Asamblea General de la ONU: África forja el futuro del multilateralismo

2 minutos

Nairobi, 10 jun (EFE).- Las Naciones Unidas necesitan más participación de África, un continente que está contribuyendo a construir «el futuro del multilateralismo», afirmó este miércoles la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock.

«Necesitamos este espíritu africano en las Naciones Unidas para el futuro. África ya está contribuyendo actualmente a forjar el futuro del multilateralismo», afirmó Baerbock en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nairobi.

La exministra de Asuntos Exteriores de Alemania destacó que «los países africanos desempeñaron un papel fundamental» en el impulso de importantes acuerdos, como el Pacto para el Futuro (2024), el Compromiso de Sevilla (2025) o la Declaración Política de Doha (2025).

Además, expresó su apoyo a las peticiones para que África cuente con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y corregir así su «falta de representación», que constituye «una injusticia del pasado».

Durante su visita a la capital keniana, Baerbock aseguró también que «la importancia de Nairobi dentro del sistema de la ONU seguirá creciendo», pues «es el lugar donde la organización trabaja más cerca de las comunidades, las realidades relacionadas con el clima y los desafíos de desarrollo, con el fin de servir a la población».

La presidenta de la Asamblea General hizo estas afirmaciones después de que la organización anunciara el pasado mayo una inversión de más de 340 millones de dólares para expandir su sede en la capital keniana, que se convertirá en el tercer centro global más grande de la ONU después de los de Nueva York y Ginebra.

Según la exministra, «la labor que se está llevando a cabo aquí en Nairobi (…) y en toda la región sirve de referencia» para la reforma interna lanzada el año pasado por el secretario general de la ONU, António Guterres.

Esa reforma busca «garantizar que los recursos se ajusten a las necesidades reales», así como «mejorar la ejecución de los programas y la ayuda humanitaria», entre otros objetivos, agregó.

Nairobi alberga las únicas dos sedes centrales de agencias del organismo en el sur global: la del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) y la del Programa de la ONU para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

El complejo de la ONU, situado en el barrio de Gigiri, acoge a miles de empleados de 88 oficinas diferentes, que apoyan operaciones en más de 160 países. EFE

lbg/pa/psh

(foto)