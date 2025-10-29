Presidenta de la Eurocámara, a las víctimas de la dana: «Juntos, seguimos reconstruyendo»

2 minutos

Bruselas, 29 oct (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, transmitió este miércoles a las víctimas de la dana su solidaridad un año después de las riadas que dejaron 237 muertos, y dijo que sus pensamientos hoy están con los seres queridos de las víctimas y con todo el pueblo español.

«Hace un año, unas devastadoras inundaciones arrasaron Valencia, poniendo a prueba la fortaleza de su pueblo. Ante las dificultades, Europa se solidarizó con las comunidades de España afectadas. Mis pensamientos están con las familias y los seres queridos de las víctimas, y con todo el pueblo español. Juntos, seguimos reconstruyendo», escribió Metsola en redes sociales.

Metsola se reunió con las asociaciones de víctimas de la dana el pasado mes de mayo cuando éstas acudieron a Bruselas y les transmitió que contactaría con el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Durante la reunión, en la que las asociaciones y familiares de víctimas han compartido sus «experiencias y la situación actual sobre el terreno», se habló del desembolso y disponibilidad de diferentes fondos europeos y «en qué más puede ayudar la UE, tanto en el área de salud y a la gente que sufre traumas como en términos de reconstrucción».

Los nombres de los 237 fallecidos en la dana del 29 de octubre de 2024 se escucharán en el funeral de Estado este miércoles en Valencia, en el primer aniversario de la tragedia, donde se guardará un minuto de silencio en su memoria y los reyes les dedicarán una ofrenda floral en un acto con la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a casi todos los ministros, y el Ejecutivo valenciano con Carlos Mazón al frente. EFE

lzu/ahg/cc