Presidenta de México critica al ABC por decir que la mujer de López Obrador vive en Madrid

Ciudad de México, 18 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó este lunes al diario español ABC por afirmar que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), vive en Madrid junto con su hijo, Jesús Ernesto.

Sheinbaum desmintió además la información del periódico, al asegurar que Gutiérrez Müller reside en territorio mexicano.

“Ayer sale en el periódico español, de derechas, el ABC, que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España, y vean hoy todos los comentócratas criticando. (Ella) ya respondió. Yo sabía que ella vivía en México, ella vive en México, ya lo respondió”, manifestó la mandataria mexicana durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Gutiérrez Müller publicó este lunes en su cuenta de X que ni ella ni su hijo se han ido a vivir a España “ni a ningún otro lado”.

“Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”, mencionó la exprimera dama de México.

En este mismo mensaje, calificó al ABC de calumniador profesional de la “derecha más rancia y corrupta”, y dijo que con ese señalamiento buscaba “vengarse” de López Obrador, a quien describió como un “lindo señor” que durante su Administración logró “dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad”.

“En nuestro querido México, ya no roban ni mandan los que (se) sentían amos y señores de la nación. Y no se saldrán con la suya”, expresó la también escritora.

La respuesta de Gutiérrez Müller y de Sheinbaum se da un día después de la publicación del reportaje en el ABC.

A lo largo del artículo ‘La esposa de López Obrador y azote de España se muda a Madrid’, los periodistas afirman que Gutiérrez Müller habría elegido “la exclusiva urbanización de La Moraleja, dependiente del municipio madrileño de Alcobendas, para establecer su residencia”.

Además, afirma que la autora “estuvo detrás” de la carta que López Obrador envió en 2019 al Rey de España exigiendo disculpas por la conquista.

“De exigir disculpas públicas a España por la conquista de Hernán Cortés a instalarse en un exclusivo barrio de Madrid. El viraje vital de Beatriz Gutiérrez Müller”, apuntaba el texto periodístico. EFE

