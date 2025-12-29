Presidenta de México visitará a heridos de accidente ferroviario que dejó 13 muertos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene previsto viajar este lunes al estado de Oaxaca (sur) para visitar a los heridos por un accidente ferroviario que dejó 13 muertos, tras el descarrilamiento del tren interoceánico que fue inaugurado en 2023.

El tren, con 241 pasajeros y nueve tripulantes a bordo, se descarriló el domingo en su ruta a lo largo del Corredor Interoceánico, que conecta la costa del Pacífico con el Golfo de México, una de las obras de infraestructura emblemáticas del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Sheinbaum afirmó en su habitual rueda de prensa matutina que la Fiscalía General y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario realizan «el análisis con rigor de qué ocurrió, qué causó este accidente».

El siniestro se registró a las 09:28 horas locales (15H28 GMT) sobre la línea Z del ferrocarril interocéanico, a 80 km de la ciudad de Salina Cruz, desde donde partió.

«Se descarriló una de las locomotoras», lo que provocó que los cuatro vagones se salieran de las vías, detalló esta mañana el secretario de Marina, Raymundo Morales.

El primer vagón cayó a una profundidad de 6,5 metros, el segundo «quedó parcialmente suspendido» y los dos restantes no presentaron «daños graves», declaró Morales desde Oaxaca, en un enlace transmitido durante la rueda de prensa de la mandataria.

El secretario añadió que este ferrocarril utiliza una «camioneta exploradora» que circula sobre la vía antes de la salida del tren para reportar fallas. En su recorrido previo se «informó que las vías se encontraban en buenas condiciones», afirmó Morales.

Medios locales publicaron videos del interior de un vagón tras el accidente, cuya autenticidad la AFP no pudo verificar, en el que se escuchan quejidos de los pasajeros pidiendo ayuda.

Desde su inauguración, el ferrocarril interoceánico ha transportado a 114.828 viajeros, un promedio de 245 personas en cada salida.

El regreso de los trenes de pasajeros en México después de varias décadas fue uno de los emblemas de la administración de López Obrador, cuyo gobierno también puso en marcha el polémico Tren Maya, que recorre la Península de Yucatán (sureste) y ha sido criticado por ambientalistas por atravesar porciones de selva.

Pero la prioridad del ferrocarril interoceánico es el transporte de mercancías, pues fue concebido por el mentor y antecesor de Sheinbaum como una alternativa al Canal de Panamá.

Desde septiembre de 2023 ha transportado 952.096 toneladas de carga, informó este lunes el secretario de Marina.

