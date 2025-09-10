Presidenta de Madrid da su apoyo a González Urrutia «hasta que Venezuela sea libre»

The Swiss voice in the world since 1935

Madrid, 10 sep (EFE).- La presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha transmitió este miércoles al opositor venezolano exiliado Edmundo González Urrutia que los venezolanos «no están solos» y le ha asegurado que les apoyará hasta que «Venezuela sea libre».

Así lo escribió Díaz Ayuso en su cuenta de la red social X donde, junto a varias fotos con González durante su encuentro en la sede del gobierno regional junto a miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela, que «representa a miles de personas que están desaparecidas o presas y sufren torturas».

«Sus delitos pasan por haber ido a manifestaciones, ser amigo o familiar de o conspirar», manifestó la presidenta madrileña sobre esos presos.

Asimismo, afirmó que «no están solos», así como que les apoyará «hasta que Venezuela sea libre».

En la actualidad, González Urrutia está exiliado en España desde finales de 2024 tras ser candidato en las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuyo triunfo se adjudicó Nicolás Maduro con un «fraude masivo» según denunció la oposición. EFE

