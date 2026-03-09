Presidenta de Madrid dice que «no se puede desguazar» la relación de España con EE. UU.

3 minutos

Nueva York, 9 mar (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó este lunes que «no queriendo la guerra, se puede tomar una posición a favor» y «no «desguazar lo que tanta gente ha construido a lo largo del tiempo con eslóganes vacíos y con hipocresía», en referencia a la relación entre España y EE. UU.

«Considero que nadie quiere guerras, no conozco a nadie que quiera una guerra. No nos gusta a nadie, nos duele a todos. Pero también imagino que la izquierda no estará con el régimen de los ayatolás o de los ataques permanentes a otros países, del enriquecimiento nuclear, de los 30.000 muertos en las calles del país o la persecución de la mujer», dijo durante un desayuno en Nueva York con inversores, en referencia al conflicto en Irán.

Agregó que «ojalá que este sea el comienzo de la liberación de tantas mujeres por todo el mundo» y que «si nadie hiciera nada, hoy seguirían presos políticos, por ejemplo, en las calles de Venezuela, o seguiría mucha gente secuestrada en los túneles de Hamás».

«Por tanto, no queriendo la guerra, se puede tomar una posición en favor y en defensa de todo lo bueno y no desguazar lo que tanta gente ha construido a lo largo del tiempo con eslóganes vacíos y con hipocresía», acotó.

Sobre su viaje institucional a EE. UU., dijo que busca enfatizar en «todo lo positivo que» une a España con el país norteamericano porque son muchísimos lazos los que comparten ambas naciones.

«Es fundamental seguir multiplicando las inversiones y los lazos con potencias como Estados Unidos», señaló.

«El 64 % de toda la inversión de los Estados Unidos en España fue para nuestra región», agregó, y dijo que «Madrid también es la región española que más invierte en Estados Unidos», con casi 17.500 millones de euros desde 2019.

Según la Comunidad de Madrid, EE. UU. es el principal país inversor en la región, con más de 28.300 millones de euros destinados desde 2019 -el 22,3% del total extranjero en la región- y mayoritariamente centrados en el sector de las telecomunicaciones.

Cifras que «demuestran esos vínculos tan estrechos que tenemos norteamericanos y españoles a los dos lados» y que «son todavía más impresionantes si lo vemos desde el punto de vista del turismo».

Ayuso, con actos en Nueva York hasta el martes, tiene previsto reunirse con compañías, fondos de inversión y startups norteamericanas junto a la Cámara de Comercio España-EEUU.

Se trata de su sexto viaje oficial al país, en el que se reunirá con el director ejecutivo de la plataforma de pagos PayPal y la dirección de Apollo Global Management, que el año pasado se convirtió en socio mayoritario del club Atlético de Madrid.

Ayer, Díaz Ayuso acudió al XXV Festival de Flamenco de Nueva York con un espectáculo a cargo de la bailaora Sara Baras. EFE

jco/asg/lss

(Foto) (Vídeo)