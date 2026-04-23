Presidenta de Morena, partido oficialista, acepta cargo de consejera jurídica de Sheinbaum

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Ciudad de México, 22 abr (EFE).- La presidenta del partido oficialista mexicano Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luisa María Alcalde, aceptó este miércoles la invitación de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum para asumir la Consejería Jurídica de la Presidencia del país, tras la salida de Esthela Damián, quien ocupó el cargo desde diciembre de 2025.

“Me siento sumamente honrada de la invitación que he recibido por parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de formar parte de su gabinete al frente de la Consejería Jurídica, le he compartido a la presidenta que sería un honor para mí seguir contribuyendo a la transformación desde esta trinchera”, dijo Alcalde en el mensaje compartido en redes sociales.

La respuesta por parte de la dirigente del partido creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se da luego de que Sheinbaum le extendiera la invitación a la dirigente, según lo anunció la titular del Ejecutivo en su conferencia matutina de este miércoles.

“Decidí invitar a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica, ¿por qué a Luisa María?: porque esto es importante. Creo que ha desempeñado un gran papel al frente de Morena. Luisa es una excelente abogada”, destacó Sheinbaum, para quien el perfil de Alcalde también es ideal por haber “sacado adelante” proyectos de López Obrador, como la reforma al Poder Judicial.

La decisión de Alcalde se da casi dos años después de estar al frente del partido oficialista, un cargo que ejerció desde 2024 durante el mandato de Sheinbaum, aunque su militancia inició desde la creación de Morena en 2011, cuando encabezó su labor de líder juvenil con apenas 23 años.

“Me voy contenta y satisfecha de lo logrado durante este año y medio al frente de este extraordinario movimiento”, aseguró.

Alcalde Luján es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además tiene una maestría en Derecho por la Universidad de California en Berkeley.

Durante el gobierno de López Obrador fue secretaria del Trabajo y Previsión Social de 2018 a 2023, para después ocupar el cargo como titular de la Secretaría de Gobernación ese mismo año.

Con su salida queda vacía la dirigencia del partido oficialista, un cargo por definirse y que también exhibe los cambios al interior del gobierno, considerando la reciente salida de Citlalli Hernández de la Secretaría de las Mujeres, quien ahora está al mando de la Comisión de Elecciones de Morena. EFE

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