Presidenta de Surinam llega a República Dominicana para reunión oficial con Abinader

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Santo Domingo, 30 may (EFE).- La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, arribó este sábado a la República Dominicana para cumplir una agenda oficial que se extenderá hasta el martes próximo y que incluye un encuentro privado con el presidente dominicano, Luis Abinader, confirmó el Gobierno en un comunicado.

La gobernante suramericana, detalló el comunicado, llegó al país por la ciudad turística de Punta Cana (este), siendo recibida por una comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tras completar actividades privadas durante el fin de semana, la Geerlings-Simons será recibida en horas de la mañana del lunes por Abinader en el Palacio Nacional. También habrá un encuentro de las respectivas delegaciones oficiales.

Está prevista la firma de acuerdos bilaterales y de la emisión de una declaración conjunta en la sede de Gobierno, tal y como anunciaron las autoridades nacionales a principios de esta semana.

El martes 2 de junio, la presidenta surinamesa se reunirá con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente.

Luego, las cámaras legislativas se reunirán de manera conjunta en el Salón de Sesiones para celebrar una jornada de discursos oficiales.

El pasado 15 de abril, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, y el ministro de Asuntos Exteriores de Surinam, Melvin Bouva, firmaron en Santo Domingo una declaración conjunta en la que destacaron las excelentes relaciones bilaterales y reafirmaron su compromiso con el Estado de derecho, la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos.

El Gobierno afirmó en el comunicado que el país y Surinam viven un momento de gran dinamismo y acercamiento diplomático, centrado en la cooperación estratégica en energía, exploración de hidrocarburos, agricultura y servicios aéreos. EFE

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