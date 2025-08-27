The Swiss voice in the world since 1935

Presidenta de Tribunal Constitucional de Perú aboga por seguir dentro de Pacto de San José

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Lima, 26 ago (EFE).- La presidenta del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, Luz Pacheco, expresó este martes su disconformidad con algunas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pero se mostró a favor de seguir dentro del Pacto de San José, frente a la propuesta que valora el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte de retirarse de ese tratado internacional.

Durante una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Pacheco consideró que «es importante tener una instancia supranacional», con la condición de que «siempre respetemos los derechos y libertad del país en la Convención».

En ese sentido, la magistrada constitucional aseguró que la Convención establece que los jueces deben aplicar la norma que sea más protectora de los derechos humanos, incluso si esta es una ley nacional frente a una disposición de la Corte IDH.

«Hemos de aplicar el derecho nacional si es más protector en derechos humanos», incidió la jueza.

Pacheco también señaló que «muchas sentencias (de la Corte IDH) no han sido objetivas pero se tendrán que acatar siempre que respeten los términos de la Convención».

Entre las sentencias de las Corte IDH con las que manifestó estar en desacuerdo mencionó aquellas que «liberaron terroristas» durante el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), tras el conflicto armado interno desatado por las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Sin embargo, matizó que es partidaria de conceder indultos a presos que tengan una edad avanzada o que sufran enfermedades graves o terminales que no permitan unas condiciones dignas para sus últimos días de vida.

El Gobierno de Boluarte ha anunciado que está evaluando solicitar su salida del Pacto de San José, después de que la presidenta desacatase la disposición de la Corte IDH que le exhortaba a no promulgar la amnistía para policías, militares y civiles de los comités de autodefensa que estén procesados o condenados por delitos cometidos en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA.

La amnistía abarca a los militares, policías y miembros de los comités de autodefensa que se encuentren procesados por delitos cometidos en el contexto del combate a los grupos armados subversivos o que se encuentren ya condenados y hayan cumplido 70 años o más.

Respecto a esta amnistía, la presidenta del Tribunal Constitucional evitó manifestarse al explicar que ve muy probable que en poco tiempo se presente una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley aprobada por el Congreso a iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras, la mayoría de derechas, que respalda a Boluarte y que tienen a varios militares y policías retirados en sus filas.

No obstante, señaló que el fallo que debe emitir próximamente los magistrados constitucionales respecto a los delitos que deben considerarse como de lesa humanidad puede anticipar el criterio que este Tribunal Constitucional tomará respecto a la amnistía.

Asimismo, la presidenta del máximo tribunal de garantías de Perú reconoció que los jueces peruanos pueden acogerse al denominado «control difuso» para no aplicar leyes que consideren inconstitucionales como pudiera ser la amnistía, pero apuntó que esta prerrogativa no es aplicable una vez que el Tribunal Constitucional publica su fallo y sienta su criterio.

«Una vez confirmada la constitucionalidad de una ley, los jueces están obligados a acatarla», apostilló Pacheco. EFE

fgg/mmr/enb

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR