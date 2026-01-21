Presidenta del partido de Correa pone a Brasil y México como modelo ante “avance fascista”

Quito, 21 ene (EFE).- Gabriela Rivadeneira, la nueva presidenta del partido correísta Revolución Ciudadana (RC), puso de ejemplo las “políticas humanistas” de México, donde estuvo seis años asilada, y Brasil, como modelos al “avance fascista” en América Latina.

“Hay hojas de ruta absolutamente claras. Cuando observamos los indicadores de cierre del 2025 y vemos que América Latina mejora su calidad de vida, vemos que son específicamente por Brasil y México, países gobernados por Lula da Silva y por Claudia Sheinbaum, de tendencia de izquierda y profundamente humanistas (…) Hay que fortalecer el humanismo frente a toda condición fascista en la disputa de esta región”, declaró la nueva dirigente en una entrevista con EFE.

Rivadeneira asumió la presidencia del partido Revolución Ciudadana (RC) el pasado 18 de enero, en reemplazo de la exlíder Luisa González, durante la convención nacional del movimiento, en la que participó de forma virtual el expresidente Rafael Correa (2010-2017), quien lidera la formación desde el exterior.

Para ella, observar desde la distancia los sucesivos gobiernos de derechas en el país andino ha sido “doloroso”, no solo por su instalación en su nación, sino por la tendencia de la región.

Advirtió sobre la existencia de una derecha que, a su juicio, va más allá de la tradicional conservadora, y sostuvo que uno de los principales retos de las organizaciones políticas es dar el debate sobre “dónde está el verdadero enemigo” y frente a qué se disputa el poder en la actualidad.

Según explicó, el escenario político en Ecuador está marcado por una disputa contra una oligarquía que afirma, gobierna a través de “un hijo propio de la oligarquía” que ha convertido al “Estado en una empresa”, en referencia al presidente Daniel Noboa, heredero de una de las mayores fortunas del país, al ser hijo del cinco veces candidato presidencial y magnate del sector bananero Álvaro Noboa.

Acercamiento de Delcy Rodríguez a Trump

Por otro lado, Rivadeneira evitó pronunciarse de forma directa sobre el acercamiento entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente estadounidense, Donald Trump, y sostuvo que se trata de un asunto que “se va esclareciendo” y que “se esclarecerá”.

No obstante, advirtió de que, a su juicio, no se pueden poner “al mismo nivel las simpatías o apatías” personales hacia una figura política para justificar hechos graves como “una invasión, un bombardeo y un secuestro”, porque eso supondría perder “toda lógica y raciocinio de lo que realmente está en disputa”.

En ese contexto, defendió a Rodríguez, a quien dijo conocer personalmente, y la describió como una dirigente “no solamente muy inteligente, sino estratega”, al señalar que ha sido clave para sostener la economía venezolana pese al bloqueo y a las “medidas unilaterales” que calificó de “criminales para el pueblo”. EFE

