Presidenta ente electoral hondureño: Existe riesgo de que «se pierda el proceso electoral»

1 minuto

Tegucigalpa, 15 dic (EFE).- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño, Ana Paola Hall, denunció este lunes que existe un «considerable riesgo» de que «se pierda el proceso electoral» de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras.

«Pueblo hondureño: es considerable el riesgo de perder nuestra libertad y que, en consecuencia, se pierda el proceso electoral por el que con tanto empeño ha luchado la ciudadanía con ejemplar conducta y deseo de paz. Continúan acciones que impiden las condiciones necesarias para iniciar los escrutinios especiales», indicó Hall en un mensaje en la red social X. EFE

gr/mt/psh

(foto)