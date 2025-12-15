The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Presidenta ente electoral hondureño: Existe riesgo de que «se pierda el proceso electoral»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tegucigalpa, 15 dic (EFE).- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño, Ana Paola Hall, denunció este lunes que existe un «considerable riesgo» de que «se pierda el proceso electoral» de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras.

«Pueblo hondureño: es considerable el riesgo de perder nuestra libertad y que, en consecuencia, se pierda el proceso electoral por el que con tanto empeño ha luchado la ciudadanía con ejemplar conducta y deseo de paz. Continúan acciones que impiden las condiciones necesarias para iniciar los escrutinios especiales», indicó Hall en un mensaje en la red social X. EFE

gr/mt/psh

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR