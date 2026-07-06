Presidenta Eurocámara urge a diputados a comportarse tras la agresividad del último pleno

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Estrasburgo (Francia), 6 jul (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo (PE), Roberta Metsola, urgió este lunes a los eurodiputados a que se comporten de manera cívica en el hemiciclo después de que en el último pleno se vieran «comportamientos agresivos» tras un voto sobre el reglamento de retornos, pieza clave de la legislación migratoria europea.

«Los cánticos agresivos, las burlas, los gestos de acusación y las grabaciones a los diputados que tuvieron lugar son inaceptables. No son representativos de esta Cámara, de Europa ni de los ciudadanos a los que todos representamos», dijo Metsola al inicio de la sesión plenaria de esta semana en Estrasburgo (Francia).

Tras la votación, los grupos políticos de la derecha y ultraderecha celebraron con aplausos y gritaron en coro «Send them back!» («enviadlos de vuelta», en inglés), mientras que los eurodiputados que no estaban de acuerdo con la normativa corearon «Shame on you» («dais vergüenza», en inglés).

Posteriormente, diputadas como la liberal sueca nacida en Irak Abir Al Sahlani denunciaron acoso racista en redes sociales por parte de otros miembros de la Eurocámara.

Al Sahlani indicó que dos compañeros ultraconservadores le habían escrito en redes después de mostrarse crítica con el reglamento de retornos, con expresiones como «sigue llorando» o diciéndole que debe «irse a su país».

En su intervención de este lunes, la presidenta del PE manifestó ue los debates y las votaciones «pueden ser difíciles o controvertidos», pero advirtió de que «siempre deben basarse en el respeto mutuo y en la tolerancia».

«Hay una línea que no se debe traspasar, y esa línea se traspasó en la última sesión plenaria. El comportamiento agresivo daña la reputación de esta Cámara y socava los valores que tanto nos esforzamos por defender», dijo Metsola, que prometió que se tomarán las «medidas adecuadas» para asegurar que estos episodios no se vuelven a repetir.

Fuentes parlamentarias explicaron que la presidenta continúa esta semana las reuniones con todos los implicados antes de decidir sobre posibles sanciones. Su jefe de gabinete recibió la semana pasada a un grupo de ONG que alertaron a la institución del riesgo de que estas actitudes «reflejen la creciente normalización de la retórica racista, antimigrante, sexista, misógina y LGBTI-fóbica dentro de las instituciones democráticas europeas».

«Como diputados electos, todos nos hemos comprometido a actuar de manera que se respete la dignidad que esta Cámara y este hemiciclo merecen, y que los ciudadanos esperan de nosotros. Por eso, permítanme asegurarles que responderemos en consecuencia», subrayó Metsola, que urgió a que el hemiciclo «siga siendo un lugar en el que todo el mundo se sienta seguro».

En un comunicado, la representante de la Plataforma para la Cooperación Internacional con Migrantes Indocumentados (PICUM), Chiara Catelli, acogió positivamente las palabras de Metsola e instó a que «quede claro que el racismo no tiene lugar en las instituciones democráticas europeas». EFE

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