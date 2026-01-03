Presidenta hondureña condena «agresión militar» de EEUU y el «secuestro» de Nicolás Maduro

3 minutos

Tegucigalpa, 3 ene (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, condenó este sábado lo que calificó como una “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela y el “secuestro” del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, al considerar que estos hechos constituyen “una afrenta a la soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe”.

«La agresión militar de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores constituye una afrenta a la soberanía y la independencia de los pueblos de América Latina y El Caribe», subrayó Castro en la red social X.

La mandataria afirmó además la acción de Estados Unidos representa «un desconocimiento absoluto y una derrota moral de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional».

«Condenamos esta barbarie y nos solidarizamos con el bravo pueblo de Venezuela, y con el presidente Nicolás Maduro y su esposa», expresó Castro, quien señaló que «no podemos permitir el retorno del colonialismo imperial».

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su país llevó a cabo este sábado «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» y dijo haber capturado a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes son llevados a Nueva York, donde serán juzgados en una corte federal por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

La presidenta hondureña también señaló que su país ha sido «víctima de injerencias y la intervención» de Trump durante las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, en las que se declaró como nuevo presidente a Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional y cuya candidatura contó con el respaldo del mandatario estadounidense.

Castro aseguró que Trump «amenazó al pueblo hondureño durante el proceso electoral por su intención de votar por Rixi Moncada», candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), y «acompañó un fraude electoral descomunal que hiere gravemente y pone en riesgo nuestra ya frágil democracia».

Durante la campaña, Trump expresó abiertamente su apoyo a Asfura, a quien calificó como “el único verdadero amigo de la libertad” y aseguró que, de llegar al poder, ambos podrían “combatir a los narcocomunistas”, declaraciones que generaron rechazo en sectores políticos y sociales de Honduras y en otros países de la región, que denunciaron una injerencia extranjera.

El Partido Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de Castro, no reconoce los resultados de los comicios y ha solicitado la nulidad del proceso electoral, en el que su candidata quedó en tercer lugar con el 19,19 % de los votos.

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, obtuvo el 40,26 % de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, quien sumó el 39,54 %, escrutado el 99,93 % de las actas, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE). EFE

