Presidenta hondureña retira suspensión de Tratado de Extradición con EEUU ordenado en 2024

Tegucigalpa, 10 ene (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este sábado que retira la suspensión del Tratado de Extradición con Estados Unidos, que había ordenado el 28 de agosto de 2024, mostrando así el «compromiso» de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

«El compromiso de mi gobierno en la lucha contra el narcotráfico está demostrado con hechos, cifras y resultados, de manera firme, valiente y frontal, con más de 52 personas extraditadas. La determinación que hoy anuncio de retirar la denuncia del Tratado de Extradición constituye una prueba clara de esa voluntad política», indicó Castro en un mensaje en la red social X. EFE

