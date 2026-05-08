Presidenta madrileña adelanta su regreso de México por el «boicot» incitado por Sheinbaum

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Madrid, 8 may (EFE).- La presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la suspensión de la última parte de su viaje institucional a México y que no irá a la gala de los Premios Platino, una decisión que achaca al «clima de boicot» propiciado por «el Gobierno de ultraizquierda mexicano», con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a la cabeza.

«Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano, obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid», informó el Gobierno regional madrileño en un comunicado.

El Gobierno de Díaz Ayuso denunció que Sheinbaum «ha atacado» a la presidenta madrileña a diario desde que llegó a México el pasado domingo y que «ha llamado al boicot» de varios de sus eventos, hasta el punto, según la Comunidad de Madrid, de «amenazar con cerrar el hotel» donde se celebran los Premios Platino si acudía la presidenta madrileña. EFE

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