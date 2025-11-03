Presidenta tanzana será investida hoy tras protestas electorales con al menos 150 muertos

3 minutos

Dar es Salam, 3 nov (EFE).- La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, jurará este lunes el cargo tras ganar las polémicas elecciones del pasado 29 de octubre, que se vieron sacudidas por protestas en las que se registraron al menos 150 muertos.

La televisión pública tanzana empezó a emitir la mañana de este lunes las primeras imágenes de la ceremonia en Dodoma, capital administrativa del país.

Confirmaron su asistencia a la ceremonia varios jefes de Estado africanos, como los presidentes de Zambia, Hakainde Hichilema; Mozambique, Daniel Chapo, y Somalia, Hassan Sheikh Mohamud.

La investidura se produce después de que la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC, por sus siglas en inglés) declarara este sábado a Hassan ganadora de los comicios, de los que quedaron excluidos sus principales rivales opositores, al obtener un 97,66 % de los votos.

Las elecciones se han caracterizado por protestas que estallaron el pasado miércoles, durante la jornada electoral, y continuaron hasta el viernes, motivadas por denuncias de fraude y represión durante el proceso electoral, en ciudades como la capital económica, Dar es Salam (este); Arusha (norte) o Mbeya (oeste).

Al menos 150 personas han muerto en las manifestaciones desatadas en Dar es Salam desde las elecciones, reprimidas con dureza por la Policía, confirmaron a EFE el viernes fuentes sanitarias.

El opositor Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema), en declaraciones a medios internacionales, cifró las víctimas mortales en unas 700, pero EFE no pudo verificar esos datos de manera independiente.

Chadema rechazó el sábado el triunfo de Hassan y afirmó en un comunicado que «estos resultados carecen de fundamento, ya que la verdad es que no se celebraron elecciones legítimas en Tanzania», donde las autoridades también han bloqueado el acceso a internet.

A pesar de las críticas de la oposición y la preocupación expresada por organizaciones pro derechos humanos, la Unión Europea o la ONU sobre la violencia electoral, Hassan ha sido felicitada por al menos siete líderes africanos, de momento, así como por la Unión Africana.

Esta fue la primera cita con las urnas de la presidenta, que accedió a la Jefatura del Estado en 2021 por la repentina muerte de su antecesor, John Magufuli, de quien era vicepresidenta.

Hasan compitió con 16 candidatos presidenciales, pero faltaron los dos principales opositores: Tundu Lissu, líder de Chadema, en prisión preventiva desde su arresto en abril pasado y acusado de traición (delito que puede conllevar la pena de muerte), y Luhaga Mpina, de la Alianza para el Cambio y la Transparencia (ACT-Wazalendo), cuya candidatura fue rechazada por las autoridades. EFE

rm-lbg/pa/ah