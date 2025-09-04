Presidente alemán envía condolencias a su homólogo portugués por el accidente en Lisboa
Berlín, 4 sep (EFE).- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, expresó este jueves sus condolencias al presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, por el trágico accidente la víspera del Ascensor de Gloria, un conocido funicular turístico del centro de Lisboa, que ha causado hasta el momento 17 muertos.
Steimeier afirma en su mensaje haber recibido «con gran consternación» la noticia del trágico accidente.
«Compartimos el luto y el dolor en estas horas tan difíciles. Mi especial solidaridad está con las familias y allegados de las víctimas. A los heridos les deseo una pronta y completa recuperación», escribió.
Entre los afectados -también hay 23 heridos- por la tragedia también hay al menos dos ciudadanos alemanes.
El funicular descarriló el miércoles sobre las 18.00 hora local (17.00 hora GMT).
Fundado en 1885, el Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa. EFE
