Presidente Aragón: «Si la PAC se recorta, será especialmente traumático para despoblación»

Bruselas, 14 oct (EFE).- El presidente de Aragón, Jorge Azcón, dijo este martes que una reducción de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) sería «especialmente traumática» para las regiones más despobladas, como la propia Aragón.

«Si la Política Agraria Común se recorta será un drama para el campo en España, pero será especialmente traumático para aquellos territorios como Aragón que sufren problemas de despoblación», dijo Azcón tras reunirse en Bruselas con el comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen.

El presidente aragonés destacó que «la idea trascendental» que quiso transmitirle al comisario es que la despoblación se tenga en cuenta a la hora de gestionar las ayudas agrícolas, tras su reunión celebrada en el marco de su visita a Bruselas para participar en la sesión plenaria del Comité de Regiones de la UE que se celebra esta semana.

«Igual que la despoblación, la orografía o el envejecimiento, cuentan cuando las comunidades autónomas buscan la financiación de servicios básicos, la Política Agraria Común tiene que tener en cuenta aquellas zonas de Europa, como Aragón, que tiene especiales problemas de despoblación», explicó a los medios en las puertas de la Comisión Europea.

El Ejecutivo europeo propuso el pasado mes de julio las propuestas financieras para el bloque entre el período de 2028-2034.

Dichas propuestas incluyen reducir significativamente el número de programas y una restructuración de los fondos de cohesión y agrícolas, además de las ayudas destinadas pesca, migración y gestión de fronteras, en un solo fondo.

Durante una reunión de ministros de agricultura europeos el pasado mes de septiembre, el ministro español Luis Planas fue de los más críticos con la propuesta comunitaria y auguró una negociación «larga y complicada».

Para Azcón, «el Gobierno de España va a ser determinante» en estas negociaciones.

«Quien tiene la responsabilidad de que se tomen decisiones y de que se cambien los proyectos que hay encima de la mesa es el Gobierno y es el ministro de Agricultura», dijo, añadiendo que Planas «tiene que conseguir defender a los agricultores aragoneses y a los agricultores españoles y hoy, por desgracia, no vemos que eso vaya a convertirse en realidad». EFE

