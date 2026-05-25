Presidente boliviano reducirá su salario a la mitad en medio de protestas

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes que reducirá a la mitad su sueldo y el de sus ministros, en un intento por apaciguar las fuertes protestas que exigen su renuncia.

El mandatario centroderechista de 58 años afronta la peor crisis de su corta gestión de gobierno que comenzó en noviembre pasado, con bloqueos de carreteras que mantienen cercada a La Paz, capital política de Bolivia.

«Este presidente ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario en 50%», anunció Paz, en un acto cívico en la ciudad de Sucre (sureste).

El sueldo del gobernante en Bolivia es de unos 24.000 bolivianos (3.448 dólares), según un decreto de 2024, que no ha sido modificado. Paz, economista de profesión, proviene de una familia de tradición política acomodada.

Con la promesa de cortar 20 años de políticas izquierdistas de sus antecesores Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2002-2025), Paz se acercó a Estados Unidos, a organismos financieros internacionales y a los empresarios, y marcó distancia con gremios laborales.

En la peor crisis económica en cuatro décadas en Bolivia, sindicatos de campesinos, mineros, maestros y obreros de fábricas mantienen protestas desde principios de mayo.

Además de marchas casi diarias, hay medio centenar de bloqueos de rutas en todo el país, según datos oficiales.

Las protestas provocaron desabastecimiento de alimentos, medicamentos y gasolina, principalmente en las ciudades de La Paz y su vecina El Alto, Oruro (oeste) y Cochabamba (centro).

jac/mis/mar