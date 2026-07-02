Presidente Bukele felicita a Fujimori y le envía deseos de éxito para su gestión en Perú

Compartir

2 minutos

Lima, 2 jun (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó a la presidenta electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori, que ganó la segunda vuelta presidencial, le deseó sus mejores deseos por el éxito de su gestión y expresó la «firme voluntad» de su pueblo de continuar fortaleciendo «los profundos lazos de amistad» entre ambos países.

«En nombre del pueblo y Gobierno de la República de El Salvador, de mi esposa Gabriela y en el mío propio, me es grato transmitirle mis más sinceras felicitaciones con motivo de su elección como presidenta de la República del Perú», indicó Bukele en una carta dirigida a Fuijmori, fechada el martes pero difundida este jueves por el partido fujimorista Fuerza Popular.

El mandatario salvadoreño sostuvo que su victoria en las urnas «constituye una elocuente expresión de la confianza que el pueblo peruano ha depositado en su liderazgo para conducir los destinos de esa hermana nación hacia mayores niveles de prosperidad, estabilidad y bienestar».

También reiteró la firme voluntad de El Salvador de continuar fortaleciendo «los profundos lazos» de amistad, cooperación y entendimiento que tradicionalmente han unido a sus pueblos, en beneficio recíproco de ambas naciones.

«Hago propicia la ocasión para expresarle mis mejores deseos por el éxito de su gestión y por el fortalecimiento permanente del progreso y la prosperidad de la República del Perú», concluyó el presidente de El Salvador.

Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % del izquierdista Roberto Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 votos, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú. La diferencia entre ambos fue de apenas 49.641 votos.

El triunfo de Fujimori le permitirá gobernar el país durante los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política donde Perú ha tenido ocho presidentes. EFE

pbc/fgg/gad