Presidente checo encarga a populista y magnate checo Andrej Babis la formación de gobierno

2 minutos

Praga, 27 oct (EFE).- El presidente checo, Petr Pavel, encargó este lunes al magnate agroindustrial Andrej Babis la formación de un nuevo gobierno tras ganar las elecciones legislativas del 3 y 4 de octubre al frente de su partido populista ANO con el 34 % de los votos y 80 diputados.

Todo apunta a que Babis, uno de los hombres más ricos del país, formará un tripartito con el partido ultraderechista SPD (7,8% de los votos y 15 diputados) y el también euroescéptico ‘Motoristas (6,8% y 13 diputados), lo que juntos les daría una mayoría de 108 de los 200 escaños en la Cámara.

Esta coalición sucedería al actual ejecutivo de centro derecha encabezado por el conservador Petr Fiala.

Antes de recibir oficialmente el cargo de primer ministro, Babis debe desvincularse de su holding agroindustrial Agrofert, para cumplir la legislación checa sobre conflicto de intereses.

Se prevé que el programa de Gobierno y el acuerdo de coalición sean entregados a Pavel «en la segunda mitad de esta semana», señaló la presidencia checa en un comunicado.

El programa, que contiene importantes inversiones en infraestructuras, también pretende introducir rebajas en el impuesto de sociedades, beneficios para los autónomos y combatir la economía sumergida, con un sistema de registro de caja, tal y como ya hizo ANO cuando gobernó en otra legislatura anterior.

«(Pavel) se interesó especialmente por las partes relacionadas con la política exterior y de seguridad», agregó la nota presidencial, después de que Babis confirmara que no se pondrá en duda el anclaje del país dentro de las estructuras euro atlánticas ni que se «debiliten en ningún modo los principios» de la democracia.

La República Checa, un país excomunista en Europa central, forma parte de la OTAN desde 1999 y de la UE desde 2004.

Parte de la opinión pública checa reaccionó consternada tras la filtración de algunos posibles candidatos a ministro, como Filip Turek, presidente de honor de ‘Motoristas’ y aspirante a responsable de Exteriores, investigado por pasados mensajes homófobos y sexistas en redes sociales.

Mientras, el líder de SPD, el checo-japonés Tomio Okamura, podría asumir el cargo de nuevo presidente del Parlamento. EFE

gm/jk/jgb