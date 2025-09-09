The Swiss voice in the world since 1935

Presidente croata acusa al Gobierno de apoyar crímenes israelíes por recibir a un ministro

Zagreb, 9 sep (EFE).- El presidente de Croacia, Zoran Milanovic, ha asegurado que el Gobierno conservador de su país está apoyando la «limpieza étnica» que Israel aplica en Gaza al haber recibido este martes al ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar.

«En un momento en que el Gobierno y el Ejército israelí están expulsando a toda la población de ciudad de Gaza y anunciando un ataque contra esa ciudad de un millón de habitantes, reunirse con un miembro de ese Gobierno significa apoyar la política de violencia, limpieza étnica y de crímenes de guerra de Israel”, denunció.

Milanovic, que fue reelegido el pasado enero como candidato socialdemócrata, dijo a la emisora N1 que en lugar de eso, el Gobierno croata debería haber iniciado el proceso de reconocimiento del estado palestino.

Esa medida representaría, en su opinión, un primer paso hacia una solución de dos Estados para una paz duradera en Medio Oriente.

Añadió que la comparación que hizo hoy el ministro israelí entre la guerra en la que Croacia se independizó de Yugoslavia (1991-1995) y los ataques israelíes contra Gaza muestra cuán erróneo fue recibir a Saar.

“Resulta ofensiva para Croacia y para todas las víctimas de la agresión contra Croacia, ya que Croacia se defendió, a diferencia de Israel, que está devastando y matando a decenas de miles de personas en Gaza”, insistió el mandatario croata.

Milanovic, que fue primer ministro con el Partido Socialdemócrata (SDP) entre 2011 y 2016, evolucionó en su primer mandato como jefe del Estado (2020-2025) de posturas progresistas a posiciones nacionalista, euroescépticas y prorrusas, y ha tenido numerosos choques con el Gobierno croata.

El ministro de Exteriores croata, Gordan Grlic Radman, dijo hoy en rueda de prensa con su homólogo israelí que Croacia apoya una solución de dos Estados «pero como resultado del acuerdo, el diálogo y el proceso de paz».EFE

