Presidente cubano visitará Vietnam, China y Laos para «promover el desarrollo bilateral»

3 minutos

La Habana, 30 ago (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció este sábado que realizará visitas oficiales a Vietnam, China y Laos para “promover el desarrollo de la cooperación bilateral” con estas naciones, consideradas aliadas de la isla caribeña.

La gira comienza este fin de semana, indicó el mandatario cubano en sus redes sociales.

En tanto, la Presidencia cubana comunicó que, en Vietnam, primera parada de las visitas, la delegación participará en los actos por los aniversarios 80 de la proclamación de la independencia y fundación de la entonces República Democrática de Vietnam.

La comitiva cubana, integrada además por los ministros de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva, asistirá en China a los actos por la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

Una nota de prensa de la Cancillería cubana detalla que las visitas a Vietnam y China se producen en el contexto del 65 aniversario de las “históricas relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación” entre estos países.

“En el caso de Laos, se reafirma la prioridad que Cuba concede a las relaciones fraternales y amistosas con ese país hermano y socialista”, agregó la fuente.

También será una “oportunidad” para “promover el desarrollo de la cooperación bilateral en todos los casos, la implementación de los acuerdos existentes, así como acelerar la construcción conjunta de la Comunidad de Futuro Compartido Cuba – China”, indicó la Cancillería.

Díaz-Canel recibió en La Habana el año pasado al entonces presidente vietnamita, To Lam, para “ratificar” los estrechos vínculos políticos y también económicos, que se han intensificado en los últimos tiempos en medio de la grave crisis económica por la que atraviesa la isla caribeña.

La nación asiática se ha convertido en el segundo socio comercial del país caribeño y en el principal inversor de Asia-Pacífico en la isla, con la que mantiene un intercambio comercial de unos 340 millones de dólares, según datos oficiales de 2023.

Vietnam es un importante suministrador del arroz que consume Cuba, así como de químicos, textiles y elementos electrónicos, e importa de la isla sobre todo productos farmacéuticos, ámbito sobresaliente de la industria cubana.

En el caso de China, la última visita del presidente cubano fue en 2022 cuando fue recibido por su homólogo Xi Jinping. La Habana y Pekín, con lazos diplomáticos desde 1960, mantienen una estrechas relaciones políticas y económicas en las que el país asiático destaca como uno de los principales aliados de la isla comunista.

Laos fue uno de los primeros países que visitó el gobernante cubano en su primer mandato en 2018. EFE

lbp/amg