Presidente de AFA acusa a Gobierno de Milei de campaña de «debilitamiento institucional»

3 minutos

Buenos Aires, 26 feb (EFE).- El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, acusó al Gobierno de Javier Milei de impulsar una campaña de «debilitamiento institucional» de esta entidad y remarcó que el fútbol de este país no será cooptada «por operaciones políticas ni por intereses empresariales».

«El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía», afirmó Tapia en un comunicado de la AFA en respuesta a las iniciativas judiciales que desde el Gobierno se han iniciado contra él y la AFA por supuesta corrupción y otros delitos.

Aseguró que la AFA «no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley», a partir de la decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ), el pasado miércoles, de revisar balances en las cuentas de la entidad rectora del fútbol profesional argentino.

En el comunicado, Tapia acusó de parcialidad a favor del Ejecutivo al titular de la IGJ, Daniel Vítolo.

Según el presidente de la AFA, la presión que ejerce el Gobierno de Milei obedece a «una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales».

Y agregó que presentarán recursos ante la Justicia para frenar la medida de la IGJ.

El presidente Tapia incluyó un mensaje dedicado al público del fútbol: «Quieren que seas cliente, pero sos parte. Quieren que seas espectador, pero sos protagonista. Porque sin vos no hay clubes. Sin vos no hay historia. Sin vos no hay fútbol. El fútbol argentino es del pueblo. Y el pueblo no se vende».

El comité de clubes integrantes de la AFA decidió suspender el pasado lunes los partidos que se deberían disputar entre el 5 y 8 de marzo, en protesta por la citación a la cúpula de esta organización ante la Justicia en calidad de investigados por la supuesta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia contra la AFA por una operación de más de 19.300 millones de pesos (más de 14 millones de dólares) relacionada con retenciones impositivas y aportes a la seguridad social.

En el contexto de esa investigación, el juez de lo Penal y Económico Diego Amarante citó a Tapia y otros integrantes de la cúpula directiva de la AFA a prestar declaración indagatoria.

La tensión entre el Gobierno argentino y la AFA, cuyos líderes, Milei y Tapia, respectivamente, están en las antípodas ideológicas, se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol, que fue rechazado de plano por la AFA y la mayoría de los clubes. EFE

