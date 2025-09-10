The Swiss voice in the world since 1935

Presidente de Argentina, Javier Milei, será orador en un encuentro de jóvenes en Paraguay

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Asunción, 10 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, será orador principal, el próximo martes, en un encuentro en Paraguay que espera reunir a unos 5.000 jóvenes empresarios, informó el titular de la Unión Industrial Paraguaya Joven, Francisco Martino.

El gobernante tendrá a cargo una ponencia sobre tecnología y crecimiento al cierre del evento, que tendrá lugar en el polideportivo de la Secretaría Nacional de Deportes, en Asunción, explicó Martino a Paraguay TV.

El encuentro, según el dirigente, busca ampliar «el acceso a capacitación y oportunidades para todos los jóvenes empresarios que deseen conocer más sobre el trabajo y la historia de los emprendedores».

Durante su visita, Milei también será recibido el 17 de septiembre próximo en el Congreso de la Nación en una reunión a la que fueron convocados senadores y diputados, según una resolución difundida este miércoles por la Cámara Alta.

El pasado 27 de agosto, el embajador argentino en Asunción, Guillermo Nielsen, anunció la llegada de Milei a Paraguay.

Esta será la segunda visita del mandatario argentino al país, donde estuvo el pasado 9 de abril y permaneció unas horas. EFE

nva/lb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR