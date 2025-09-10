Presidente de Argentina, Javier Milei, será orador en un encuentro de jóvenes en Paraguay
Asunción, 10 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, será orador principal, el próximo martes, en un encuentro en Paraguay que espera reunir a unos 5.000 jóvenes empresarios, informó el titular de la Unión Industrial Paraguaya Joven, Francisco Martino.
El gobernante tendrá a cargo una ponencia sobre tecnología y crecimiento al cierre del evento, que tendrá lugar en el polideportivo de la Secretaría Nacional de Deportes, en Asunción, explicó Martino a Paraguay TV.
El encuentro, según el dirigente, busca ampliar «el acceso a capacitación y oportunidades para todos los jóvenes empresarios que deseen conocer más sobre el trabajo y la historia de los emprendedores».
Durante su visita, Milei también será recibido el 17 de septiembre próximo en el Congreso de la Nación en una reunión a la que fueron convocados senadores y diputados, según una resolución difundida este miércoles por la Cámara Alta.
El pasado 27 de agosto, el embajador argentino en Asunción, Guillermo Nielsen, anunció la llegada de Milei a Paraguay.
Esta será la segunda visita del mandatario argentino al país, donde estuvo el pasado 9 de abril y permaneció unas horas. EFE
