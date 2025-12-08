Presidente de Benín: «La situación está completamente bajo control» tras intento golpista

Nairobi, 8 dic (EFE).- El presidente de Benín, Patrice Talon, aseguró que «la situación está completamente bajo control» tras el frustrado intento de golpe de Estado que sacudió este domingo a ese país de África occidental.

«Quisiera asegurarles que la situación está completamente bajo control y, por tanto, los invito a continuar con sus actividades pacíficamente esta noche. La seguridad y el orden público se mantendrán en todo el territorio nacional para garantizar la libertad de circulación de todo», afirmó Talon en un mensaje dirigido a la nación en la televisión pública a última hora del domingo.

«Un pequeño grupo de soldados, con el pretexto de reivindicaciones espurias, ha iniciado un motín con el objetivo de atacar las instituciones de la República y de desestabilizar nuestra nación, cuestionando así el orden democrático», explicó el jefe de Estado.

El mandatario señaló que «semejante empresa habría sumido a nuestro país en una aventura condenada al fracaso con consecuencias desastrosas. Habría frenado el proceso de desarrollo iniciado gracias a los esfuerzos de todos sus hijos e hijas».

Talon elogió «el sentido del deber de nuestro Ejército y sus líderes, quienes se mantuvieron republicanos y leales a la nación».

«Retomamos nuestras posiciones hasta que se disiparon los últimos focos de resistencia de los amotinados. Este compromiso y movilización nos permitieron frustrar a estos aventureros e impedir la destrucción de nuestro país. Esta traición no quedará impune», enfatizó.

También expresó sus «condolencias a las víctimas de esta aventura sin sentido, así como a quienes aún se encuentran retenidos por los amotinados que huyen», si bien no aportó detalles sobre esas víctimas.

Al menos trece militares que integraban el grupo de amotinados que irrumpió este domingo en la sede de la Oficina de Radio y Televisión de Benín (RTB) en Cotonú, capital del país, durante el intento de golpe de Estado fueron detenidos, según informó a EFE una fuente del Ejército.

El grupo de golpistas que tomó la sede de la televisión pública durante la madrugada del domingo con la intención de derrocar a Talon fue reducido por la Guardia Republicana, que logró restablecer el orden en el edificio, según informaron medios locales.

Horas después, el ministro del Interior y Seguridad Pública de Benín, Alassane Seidou, anunció en la televisión pública que el intento golpista había fracasado.

Tras frustrarse el golpe, la Comisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) condenó “enérgicamente este acto inconstitucional”, que calificó de una “subversión de la voluntad del pueblo beninés”.

El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Yousouf, también condenó «de manera enérgica e inequívoca» la asonada y enfatizó que «cualquier forma de injerencia militar en los procesos políticos constituye una grave violación de los principios y valores fundamentales de la Unión Africana».

Tras llegar al poder en 2016, Talon, de 67 años, fue reelegido presidente en 2021 y lanzó un programa político y económico centrado en el desarrollo del país, pero sus críticos le reprochan que ese impulso conllevó la erosión de una democracia considerada modélica en el pasado.

Benín tiene previsto celebrar elecciones presidenciales en abril de 2026, en las que Talon no optará a la reelección, al agotar los dos mandatos de cinco años previstos por la Constitución. EFE

