Presidente de Benín asegura que la situación está «bajo control» tras intento de golpe de Estado

afp_tickers

4 minutos

El presidente de Benín, Patrice Talon, afirmó este domingo que la «situación está completamente bajo control» en su país, tras un intento de golpe de Estado registrado más temprano en la jornada.

A primera hora del domingo, un grupo de militares autodenominado Comité Militar para la Refundación (CMR) afirmó en la televisión pública haber «destituido» a Talon.

Sin embargo, poco después del anuncio, una fuente cercana al presidente indicó que el jefe de Estado se encontraba a salvo y que el ejército estaba retomando el control.

«Quiero asegurarles que la situación está completamente bajo control (…). La seguridad y el orden público serán mantenidos en todo el territorio nacional», declaró Talon el domingo por la noche en la televisión nacional.

Fuentes castrenses dijeron a AFP que una docena de militares, entre ellos los cabecillas del intento de golpe, fueron detenidos.

En los últimos años, el oeste de África ha registrado numerosos golpes de Estado, en países como Malí, Burkina Faso, Níger, Guinea y, más recientemente, a finales de noviembre, en Guinea-Bisáu.

Talon debe ceder el poder en abril del próximo año, tras diez años en el cargo marcados por un sólido crecimiento económico pero también por un repunte de la violencia yihadista.

– Apoyo regional –

Según el ministro del Interior, Alassane Seidou, «un pequeño grupo de soldados inició una sublevación con el objetivo de desestabilizar al Estado y sus instituciones. Frente a esta situación, las Fuerzas Armadas beninesas y su jerarquía (…) lograron mantener el control de la situación y frustrar la maniobra».

La fuerza aérea de la vecina Nigeria atacó objetivos no revelados mientras las fuerzas beninesas llevaban a cabo operaciones de contragolpe, informó a AFP una fuente de la presidencia nigeriana.

Por su parte, el bloque regional de África Occidental, la CEDEAO, señaló que tropas de Ghana, Costa de Marfil, Nigeria y Sierra Leona estaban siendo desplegadas en el país para «apoyar al Gobierno y al Ejército Republicano de Benín y preservar el orden constitucional».

Corresponsales de AFP dijeron haber escuchado disparos en la madrugada del domingo en las calles de Cotonú, la capital económica, mientras soldados bloqueaban el acceso a la presidencia y al edificio de la televisión estatal.

En otras zonas, sin embargo, los residentes continuaban con sus actividades cotidianas.

«El golpe fue frustrado, gracias a Dios. Pero tenemos que pensar qué hacer para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir», dijo a AFP un vendedor ambulante en Cotonú, Adam Aminou.

«Pasamos algunos momentos de miedo», señaló la profesora jubilada Jennifer Adokpeto.

«Realmente pensamos, al ver el comunicado repetido en la televisión, que se trataba de un golpe de Estado y que nuestro país iba a seguir el camino de algunos de nuestros vecinos», añadió.

Una fuente militar confirmó que la situación está «bajo control» y que los golpistas no tomaron «ni la residencia del jefe de Estado, ni la presidencia».

Varias embajadas recomendaron a sus ciudadanos permanecer en sus hogares siempre que fuera posible.

– «Deterioración» de la situación –

Los ocho soldados rebeldes que aparecieron en televisión portaban fusiles de asalto y llevaban boinas de distintos colores.

Proclamaron al teniente coronel Pascal Tigri como «presidente» de su comité de «refundación» y justificaron su acción alegando la «deterioración continua de la situación de seguridad en el norte de Benín».

La historia política de Benín ha estado marcada por varios golpes y tentativas de golpe desde su independencia de Francia en 1960.

Talon, un exempresario de 67 años apodado el «rey del algodón de Cotonú», llegó al poder en 2016.

Está previsto que concluya en 2026 su segundo mandato, el máximo permitido por la Constitución.

El principal partido opositor fue excluido de los próximos comicios que enfrentarán al partido gobernante con un opositor considerado «moderado».

Aunque es reconocido por el desarrollo económico de Benín, la oposición reprocha a Talon un giro autoritario en un país que antes destacaba por la vitalidad de su democracia.

str-bdi/pid/pc/mb/meb/eg