Presidente de Bolivia hace primera visita a Perú para asistir a la investidura de Fujimori

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Lima, 27 jul (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó este lunes a Perú, en su primera visita al vecino país, para asistir el martes a los actos oficiales de transmisión de mando e investidura de la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori.

Al igual que otros gobernantes y exmandatarios de la región, Paz llegó acompañado por su esposa, María Elena Urquidi, y fue recibido en el Grupo Aéreo Número 8, base militar anexa al aeropuerto internacional Jorge Chávez, por la ministra de la Mujer, Edith Pariona.

Tras recibir los honores en el terminal aéreo militar, ubicado en la provincia del Callao, Paz se dirigió al centro de Lima para participar en el saludo y cena oficial ofrecido por el presidente interino, José María Balcázar, a los gobernantes invitados.

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, informó -a medios de su país- que la delegación boliviana, liderada por Paz, se reunirá con Fujimori el martes a las 10:40 hora de Perú (15:40 GMT), con una «agenda clara» que busca «restablecer el diálogo diplomático entre ambos países».

El ministro Aramayo mencionó que entre las prioridades de Bolivia está «instalar el gabinete binacional en el corto plazo», así como identificar áreas de trabajo conjunto, como el aprovechamiento del puerto peruano de Ilo, que para Bolivia tiene relevancia «comercial, turística y energética».

El puerto de Ilo es una alternativa para el comercio exterior de Bolivia, que habitualmente utiliza los puertos del norte de Chile para el flujo de sus exportaciones e importaciones.

El expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), padre de Rodrigo Paz, y el fallecido exmandatario peruano Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la mandataria electa, fueron artífices del Convenio de Amistad, Cooperación e Integración ‘Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz’ firmado en enero de 1992 en Ilo, por el que esa localidad se declaró zona franca industrial y de libre acceso para Bolivia.

Por otra parte, Aramayo indicó que el rol de Bolivia es «integrar» la región como un nexo entre los océanos Pacífico y Atlántico.

La semana pasada, el ministro de Exteriores de Bolivia anticipó que ambos países tratarán el proyecto de integración en la población boliviana de Guaqui, cercana al lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo y compartido por ambos países, además del «relanzamiento» de los trabajos en la cuenca del río Desaguadero.

Keiko Fujimori, candidata del partido derechista Fuerza Popular, fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, con un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez. EFE

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