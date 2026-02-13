Presidente de Congreso de Perú confirma que convocará pleno para votar continuidad de Jerí

2 minutos

Lima, 13 feb (EFE).- El presidente encargado del Congreso de Perú, el fujimorista Fernando Rospigliosi, confirmó que convocará a una sesión extraordinaria del pleno para debatir la posible destitución del presidente de transición, José Jerí, pero afirmó que los promotores de esa medida primero deberán corregir un error en las firmas que han presentado.

Tras confirmar en sus redes sociales que recibió la solicitud con 81 firmas digitales, Rospigliosi aseguró que se ha determinado que solo 29 de ellas son válidas y que un legislador, Roberto Kamiche, «ha retirado la suya».

«Se ha informado a los promotores de la moción que tienen que corregir su error. Apenas llegue el documento con las firmas correctas, procederé a convocar el pleno», aseguró.

Representantes de diferentes bancadas parlamentarias presentaron este jueves la solicitud con las firmas para convocar a un pleno extraordinario en el que se debatirá una moción para destituir a Jerí, quien en su condición de presidente del Congreso asumió interinamente la jefatura de Estado en octubre pasado tras la destitución de Dina Boluarte.

En los últimos días se han presentado varias mociones de censura en contra del gobernante de transición tras revelarse encuentros semiclandestinos con empresarios chinos contratistas del Estado y por contrataciones de jóvenes funcionarias tras reuniones con el mandatario en el Palacio de Gobierno.

Estas mociones no se han podido debatir hasta el momento porque el Legislativo está en receso hasta marzo, pero la ley permite citar un pleno extraordinario con la firma mínima de 78 congresistas.

El único partido que, hasta el momento, se ha negado a apoyar la convocatoria a este pleno extraordinario ha sido el fujimorista Fuerza Popular, ya que su líder Keiko Fujimori, ha optado por respaldar a Jerí.

Sin embargo, la mesa directiva del Congreso, que dirige de manera interina el fujimorista Rospigliosi, tendrá quince días para convocar al pleno una vez que reciba la solicitud con las firmas plenamente verificadas.

Perú ha tenido siete gobernantes en los últimos diez años y está en camino a celebrar nuevas elecciones generales en abril próximo, en las que participarán 35 candidatos presidenciales. EFE

