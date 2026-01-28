Presidente de Copa Airlines dice que la libre empresa es motor de empleo en Latinoamérica

Ciudad de Panamá, 28 ene (EFE).- El presidente de la aerolínea panameña Copa Airlines, Pedro Heilbron, defendió este miércoles el sistema de libre empresa como la herramienta más eficaz para generar empleo y reducir la pobreza en América Latina y el Caribe, y llamó a fortalecer la cooperación entre el sector privado y los Gobiernos de la región para enfrentar los desafíos económicos y sociales actuales.

«Soy un firme promotor de la idea de que el sistema de libre empresa sigue siendo la mejor herramienta para generar empleo y reducir la pobreza», afirmó el directivo durante su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- en alianza con el Gobierno de Panamá.

Heilbron señaló que «factores como los mercados fragmentados, las regulaciones y el estancamiento productivo» convierten a la competitividad en «el gran desafío o uno de los grandes desafíos económicos para este año que apenas comienza».

Mediante una analogía con la aviación, Heilbron comparó a la libre empresa con las «turbinas» que impulsan el crecimiento, mientras que los Gobiernos deben actuar como las «alas», proporcionando estabilidad, control y sustentación.

«Ambos deben funcionar en perfecta sincronía para llegar a un destino de prosperidad», mencionó.

El presidente de Copa Airlines aseguró además que los problemas estructurales de América Latina no se originan fuera de la región. El problema, dijo, «está aquí mismito, en el centro, en el sur y en el Caribe».

«Nos toca a nosotros solucionarlo y en esta propuesta de la mano con la empresa privada, juntos, Gobiernos y libre empresa cómo superar las turbulencias y trazar un plan de vuelo que lleve a nuestros países hacia un destino de prosperidad, desarrollo y crecimiento para todos», expresó.

Heilbron afirmó que en un país de apenas cuatro millones y medio de habitantes como Panamá, «la aviación y el turismo que llega por vía aérea ya generan cerca de 200.000 empleos y aportan alrededor del 8% del producto interno bruto», lo que coloca al país centroamericano, en términos relativos, entre los grandes centros aéreos y turísticos.

Asimismo, detalló que desde Panamá se operan «en vuelos sin escala cerca de 100 destinos internacionales», lo que convierte a la conectividad aérea en uno de los principales motores de la economía.

En ese contexto, destacó que el Aeropuerto Internacional de Tocumen, «un ente del Estado», que cerró 2025 como el terminal aéreo más puntual del mundo y con altos márgenes de rentabilidad.

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, presta servicios en países de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. EFE

