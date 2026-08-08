Presidente de Diputados uruguayo recibe a Guanipa y pide respeto a los DD.HH. en Venezuela

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Montevideo, 8 ago (EFE).- El presidente de la Cámara de Diputados uruguaya, Rodrigo Goñi, recibió este sábado en Montevideo al opositor venezolano Juan Pablo Guanipa y aseguró que su país debe apoyar el respeto a los derechos humanos en la nación caribeña.

«Recibimos en Diputados a Juan Pablo Guanipa, en señal de compromiso con la causa de la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Uruguay debe apoyar todo camino que conduzca a la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados, el respeto a los derechos humanos y a la voluntad soberana del pueblo venezolano», indicó en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Mientras tanto, Guanipa indicó: «Hoy me reuní con el presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay, Rodrigo Goñi, y con diputados. Agradezco su firme respaldo y el del pueblo uruguayo a la causa venezolana. La ruta para la transición en Venezuela es clara: libertad para los presos políticos, retorno seguro para los exiliados, y elecciones libres. ¡Viva Venezuela Libre!».

Según detalló la Cámara de Diputados, en el encuentro ambos «intercambiaron sobre la situación de Venezuela y el aporte que puede hacer Uruguay para contribuir a la transición democrática».

Guanipa dijo este jueves que las negociaciones entre una parte de la oposición y el Gobierno pueden ser «una oportunidad histórica» para lograr la «libertad».

En un video compartido en su cuenta de X, señaló también que el país está «a la expectativa frente a las negociaciones», cuyas conversaciones, respaldadas por Estados Unidos, iniciaron con una llamada telefónica el pasado sábado 1 de agosto.

En su publicación, Guanipa pidió que en el diálogo se respete «el espíritu de lo sucedido el 28 de julio del año 2024» cuando la oposición denunció fraude en las elecciones presidenciales luego de que el ente electoral, controlado por el chavismo, proclamó presidente a el ahora depuesto Nicolás Maduro, sin publicar los resultados detallados. EFE

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