Presidente de Ecopetrol destaca avance de la transición energética en el Gobierno de Petro

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Bogotá, 30 jul (EFE).- El presidente de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró este jueves, en su despedida del cargo, que la transición energética se convirtió en una realidad durante su gestión de más de tres años en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

«La transición energética en el Grupo Ecopetrol es una realidad. Multiplicamos por cuatro la capacidad de generación de energía limpia», expresó Roa en una rueda de prensa en Bogotá.

El directivo explicó que cuando asumió el cargo, en abril de 2023, la mayor empresa de Colombia tenía una capacidad de generación de 200 megavatios de energía limpia y al cierre del primer trimestre de este año llegó a 954 megavatios, superando los 900 proyectados para 2030.

Roa señaló que «el mejor negocio» es que Colombia está «consumiendo energía más barata y más limpia» y que «esta empresa petrolera está contaminando menos».

«La transición energética se volvió una realidad (…) Hoy es una línea de negocios que le está dando sostenibilidad y resultados y beneficios a la compañía», manifestó.

Por otra parte, Roa manifestó que en los últimos cuatro años la compañía realizó inversiones por «20.400 millones de dólares», de los cuales el 77 % corresponden al «negocio tradicional y el resto, el 21 %, a energías para la transición».

«No puedo anunciar los resultados del primer semestre de este año (…) pero sí quiero desde ya advertir que no van a ser excelentes, van a ser extraordinarios los resultados de la compañía al cierre del primer semestre en términos de sus ingresos, su ebitda y su utilidad neta», agregó sobre el balance que será divulgado el próximo lunes.

Gestión ensombrecida

Roa, cercano al presidente Petro, se apartó de la presidencia de Ecopetrol el pasado 7 de abril mediante una licencia no remunerada tras tomar vacaciones, en medio de varias investigaciones judiciales y administrativas en su contra.

Esa ausencia se prolongó por una incapacidad médica hasta esta semana, cuando volvió a asumir el cargo para despedirse, en medio de varios escándalos que han ensombrecido su gestión frente a la compañía.

El directivo fue imputado el pasado 11 de marzo por la Fiscalía colombiana por el delito de tráfico de influencias de servidor público, dentro de una investigación relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y su posible vínculo con contratos adjudicados por Ecopetrol.

Además, el pasado 12 de mayo la Fiscalía también le imputó el delito de violación de los límites de gastos en campañas electorales, por presuntas irregularidades en el reporte financiero de la campaña presidencial de Petro de 2022, de la cual fue gerente.

En ese sentido, Roa manifestó que tras despedirse hoy de Ecopetrol, una semana antes de que concluya el Gobierno de Petro, permanecerá en Colombia para afrontar estos procesos. EFE

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