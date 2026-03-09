Presidente de Ecuador asegura que había injerencia de Cuba en actividades políticas

Quito, 9 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este lunes que se había detectado injerencia en actividades «políticas, de disidencia e incluso violentas» en el país andino por parte de Cuba, a cuyos diplomáticos expulsó la semana pasada, incluido su embajador Basilio Gutiérrez.

«De lo que hemos visto, había bastante injerencia de parte de Cuba en actividades políticas, en actividades también de disidencia, en actividades violentas, incluso, en algunos casos», dijo sin entrar en detalles, en una entrevista con la radio Sucre.

Noboa añadió que cuando, «con evidencia suficiente», se dijo a los diplomáticos cubanos que saliesen del país, estos se pusieron a quemar documentación; «hicieron una parrillada de papeles», dijo. EFE

