Presidente de Ecuador recibe al canciller de Japón para fortalecer cooperación biilateral

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Quito, 6 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este miércoles con el ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, quien visita Quito para fortalecer la cooperación entre ambas naciones.

«Basándonos en la visita presidencial del año pasado, queremos seguir fortaleciendo la cooperación entre ambos países, especialmente en el ámbito económico», dijo a EFE el portavoz del Ministerio de Exteriores de Japón, Toshihiro Kitamura, en referencia a la visita de Noboa en 2025 al país asiático.

Aseguró que Tokio reafirma su «compromiso de seguir explorando el potencial existente» y mencionó que en la visita a Ecuador -el tercer país de la gira internacional del canciller tras México y Panamá- se abordarán asuntos relacionados con economía, seguridad y medio ambiente, entre otros.

Después de su reunión este jueves con el canciller ecuatoriano, Roberto Kury, Motegi viajará a Trinidad y Tobago, el cuarto país en su gira latinoamericana, con la que busca reforzar los lazos internacionales con la región pues «se trata de lograr mayor resiliencia y prosperidad en conjunto», dijo Kitamura.

«Queremos colaborar con cada uno de los países para hacer que nuestras economías nacionales sean más prósperas y resilientes. Desde la perspectiva de la resiliencia, necesitamos fortalecer nuestras capacidades, especialmente en las cadenas de suministro», agregó.

Como ejemplo, mencionó que Japón tiene una «larga trayectoria de importación de petróleo crudo desde Ecuador, un país muy rico en recursos naturales», anotó antes de recordar que la nación andina es la sexta a la que Japón le compra petróleo después de Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Kuwait, Catar y Estados Unidos.

De igual manera, recordó que su país cuenta con amplios conocimientos y experiencia para abordar asuntos relacionados con desastres naturales, algo que afecta a las dos naciones.

«Nos gustaría trabajar con el Gobierno ecuatoriano en cuestiones de reducción de riesgos y prevención de desastres», indicó.

En temas de seguridad, recordó que Tokio ya apoya a Quito en diversos ámbitos y subrayó que «mantener el orden marítimo es otro aspecto fundamental», así como el control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Subrayó la importancia de la garantizar un ambiente de seguridad para fomentar las inversiones y recordó que al momento, 19 empresas japonesas operan en Ecuador y hay interés en ampliar esa presencia.

En junio pasado, Ecuador y Japón firmaron un memorando de entendimiento para la creación del Comité Económico y Comercial, que busca fortalecer la cooperación económica, promover el comercio bilateral e impulsar las inversiones, además de facilitar el diálogo con miras a un eventual acuerdo comercial.

Un mes después, Noboa se reunió con representantes de la Federación Empresarial de Japón, Keidanren, la principal patronal del país asiático, quienes llegaron a Quito para explorar nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos.

Ese fue el segundo encuentro de Noboa con dirigentes de Keidanren, que reúne a más de 1.700 de las principales empresas y corporaciones industriales de Japón, después su visita a Japón en agosto de 2025, cuando también mantuvo una audiencia con los príncipes herederos de Japón, Fumihito y Kiko de Akishino.

El intercambio con los representantes de Keidanren permitió identificar áreas de cooperación en infraestructura, modernización del sistema de salud, logística para las exportaciones y otros proyectos orientados a impulsar la inversión, elevar la competitividad y generar empleo. EFE

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