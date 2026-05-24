Presidente de Ecuador reitera que «jamás» retrocederá en su lucha contra crimen organizado

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Quito, 24 may (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reiteró este domingo que «jamás» retrocederá en su lucha contra el crimen organizado, al que ha declarado una «guerra» para aplacar la peor crisis de violencia criminal del país, de la que está seguro que saldrá victorioso.

En una ceremonia militar de la conmemoración de los 204 años de la Batalla de Pichincha, que selló la independencia de Ecuador y su nacimiento como república, Noboa destacó el legado histórico de los héroes independentistas y reafirmó el compromiso de su Gobierno con la seguridad, la soberanía y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia.

«Somos el único Gobierno que decidió fortalecerlos con equipos, vehículos, armamento mientras que otros gobiernos les quitaron todo. Esta guerra la estamos ganando juntos», afirmó frente a altos mandos policiales y militares asistentes a la ceremonia desarrollada en la Cima de la Libertad, en el centro histórico de Quito.

Enfatizó que uno de los principales objetivos de su administración es «devolverle la paz y la seguridad al país» y subrayó que las organizaciones delictivas «buscan debilitar a las fuerzas del orden para continuar afectando a la ciudadanía», por lo que reiteró su compromiso de defender «la institucionalidad y la dignidad de quienes arriesgan su vida por el Ecuador».

En la ceremonia, a la que también asistieron otras altas autoridades nacionales, cuerpo diplomático e invitados especiales, Noboa recalcó que no retrocederá en su lucha por recuperar la seguridad y la tranquilidad de los ecuatorianos.

«Tengan la seguridad de que vamos a vencer. Jamás vamos a retroceder y jamás nos vamos a cansar», concluyó.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas», y que ha ido acompañado de sucesivos estados de excepción.

Pese a esa declaratoria, el año 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior, lo que le sitúa a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios. EFE

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