Presidente de Ecuador viaja a Estados Unidos en primeros días de campaña para referéndum

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 31 oct (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará a Estados Unidos el próximo domingo y estará en ese país hasta el martes 4 de noviembre, en los primeros días de la campaña electoral para el referéndum del 16 de noviembre que él impulsa y que inicia este sábado.

Aunque desde el Ejecutivo aún no difunden la agenda oficial que el mandatario tendrá en territorio estadounidense, Noboa aseguró este viernes en una entrevista con el canal Teleamazonas que el martes tendrá una «ponencia» en ese país, sin dar más detalles.

El mandatario estará en las ciudades de Nueva York y Washington, de acuerdo al decreto ejecutivo publicado este viernes.

Luego de esa cita deberá volver, ya que el 5 y 6 de noviembre recibirá en Quito a la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien visitará Ecuador por segunda vez en menos de cuatro meses.

Con Noem, el presidente tratará amenazas de seguridad que comparten ambos países y también conversará sobre la posibilidad de instalar nuevamente una base militar de Estados Unidos en las ciudades de Manta y Salinas, ambas ubicadas en la costa continental del país andino, según mencionó en la misma entrevista.

«Estamos cooperando en temas de seguridad, no solo para Ecuador sino para Estados Unidos. Hay que cortar el problema de origen que viene desde la región», precisó Noboa al referirse al narcotráfico que parte de los puertos y costas de Ecuador hacia Norteamérica.

La posible instalación de estas bases se daría si los ecuatorianos aprueban en el referéndum del 16 de noviembre que se elimine la prohibición que existe en la actual Constitución, impulsada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) en 2008.

En la entrevista, Noboa también anticipó que espera tener una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, pero que eso se podría dar en las próximas dos o tres semanas, con una fecha aún por definir.

Este domingo, el presidente ecuatoriano viajará a EE.UU. acompañado de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld; de la secretaria de Comunicación, Irene Vélez; del Secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, y de una comitiva de apoyo. EFE

cbs/gpv