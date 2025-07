Presidente de EFE dice que los medios deben incorporar la IA «sin ese sesgo de Armagedón»

Miami (EE.UU.), 17 jul (EFE).- El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, expresó este jueves que los medios deben incorporar la inteligencia artificial (IA) «sin ese sesgo» de que representa un «Armagedón» y con principios éticos al participar en el foro SIPConnect de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

«Hemos de incorporarnos, como ya lo están haciendo muchas empresas, también la nuestra, al mundo de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa y tratar de hacerlo sin ese sesgo, un poco de Armagedón, de fin de los tiempos, que en muchas ocasiones en el relato más reciente se le ha dado por parte de los periodistas», declaró Oliver.

El presidente de la Agencia EFE reivindicó que, pese al temor que puede causar la transformación tecnológica, el «periodismo goza de muy buena salud» al participar de forma remota en el foro de la SIP, que reúne en Miami (EE.UU.) a cientos de periodistas, jefes de medios y empresas bajo el lema ‘Reinventar el futuro de los medios’.

Oliver recordó que EFE y Perplexity, líder en la IA en motores de búsqueda, firmaron un acuerdo en abril para aportar el contenido periodístico de la mayor agencia de noticias en español para mejorar la información contextual en los resultados de búsqueda y respuestas generadas por la inteligencia artificial de la compañía de EE.UU.

«Nosotros lo que estamos haciendo es incorporando sistemas de inteligencia artificial para apoyar el trabajo de nuestras redacciones», apuntó.

Recordó que, como establece el libro de estilo de EFE, el uso de la IA ocurre «siempre bajo unos parámetros claros», como el que esta tecnología debe usarse solo como apoyo y siempre bajo supervisión humana.

«La buena noticia, la buena historia que queramos contar, con la que queramos enamorar, emocionar, tener al corriente a nuestras audiencias, siempre va a surgir de un periodista que sea capaz de conocer la realidad y de buscar aquellas cuestiones que puedan resultar interesantes», destacó.

‘Narrativas emergentes en un mundo en crisis’

La IA es tema central del foro de la SIP, agrupación de más de 1.300 publicaciones de la región, que del miércoles al viernes congrega a más de 160 periodistas y representantes de medios de comunicación de América y Europa con sesiones para aprender a aplicar esta tecnología y nuevos modelos viables de negocio.

El presidente de la Agencia EFE ofreció la charla ‘Narrativas emergentes en un mundo en crisis’, en la que advirtió de que los medios están «obligados» a incorporarse a la nueva dinámica, en la que ganan terreno el periodismo móvil y digital, y nuevos formatos como los videos cortos o ‘reels’ de redes sociales.

«Es una obligación de cada uno de nosotros, que cuando gestionamos medios de comunicación tradicionales, incorporarnos a eso y ser conscientes de que ese fenómeno no va a parar, no vamos a tapar la luz del Sol porque le pongamos un dedo, no vamos a decir: ‘el Sol a mí no me da’. O nos adaptamos, o creo que moriremos», elaboró. EFE

